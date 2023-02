Ski Alpin Knackt Shiffrin dieses Wochenende Stenmarks Rekord? Stand: 28.02.2023 18:18 Uhr

Schreibt Ski-Star Mikaela Shiffrin dieses Wochenende erneut Geschichte? Die US-Amerikanerin kann im norwegischen Kvitjell den Siegrekord von Ski-Legende Ingemar Stenmark einstellen.

Mikaela Shiffrin steht aktuell bei 85 Weltcup-Siegen. Den Rekord an Erfolgen im Ski-Zirkus hält mit 86 Siegen Ski-Legende Ingemar Stenmark. Schon beim kommenden Weltcup vom 3. bis 5. März im norwegischen Kvitfjell kann Shiffrin den Rekord des Schweden einstellen oder sogar überbieten. Dort stehen zwei Super-G und eine Abfahrt auf dem Programm.

Stenmark: Shiffrin "kann mehr als 100 Rennen gewinnen"

Stenmark glaubt nicht nur, dass Shiffrin seinen Rekord bricht, der 66-Jährige ist überzeugt, dass die US-Amerikanerin als erster Mensch im Alpin-Weltcup 100 Siege einfahren kann. "Ich denke, sie kann mehr als 100 (Rennen) gewinnen", sagte der Schwede der Nachrichtenagentur AP. Und er fügte an: " Das hängt davon ab, wie viele Jahre sie ihre Karriere fortsetzt. Aber 100 ganz bestimmt."

Stenmark brachte es im Laufe seiner Laufbahn auf 86 Weltcup-Siege, bei seinem letzten Triumph im Februar 1989 war er 32 Jahre alt. Shiffrin feiert im März ihren 28. Geburtstag. Bei der Alpinen Ski-WM in Courchevel/Méribel holte Shiffrin Gold im Riesenslalom und jeweils Silber im Super-G und Slalom. Im Gesamtweltcup, den sie bislang viermal gewinnen konnte, führt die US-Amerikanerin mit über 700 Punkten Vorsprung auf Petra Vlhova.

Stenmark adelt Shiffrin: "Viel besser als ich es war"

"Sie ist viel besser als ich war ", sagte der Schwede. Man könne es aber nicht vergleichen. "Sie hat alles. Sie hat eine gute körperliche Stärke, sie hat eine gute Technik, einen starken Kopf. Ich denke, es ist die Kombination all dessen, die sie so gut macht. Und ich bin auch beeindruckt davon, dass sie sowohl im Slalom als auch im Super-G und in der Abfahrt so gut fährt. Ich hätte niemals in all diesen Disziplinen so stark sein können" , sagte der zweimalige Olympiasieger, der alle Erfolge in den technischen Wettbewerben feierte.

