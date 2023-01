Baumann rast in die Top 10 Kilde schlägt auf der Streif mit Handbruch zurück Stand: 21.01.2023 12:51 Uhr

Das war beeindruckend: Bei der Abfahrt auf der Streif hat der Norweger Kilde am Samstag die Konkurrenz dominiert. Die beiden besten Deutschen machten den "Schneepflug", kamen aber trotzdem in die Top 15.

Abfahrts-Weltcup-Spitzenreiter Aleksander Aamodt Kilde hat sich auf der Streif in Kitzbühel eindrucksvoll zurückgemeldet. Einen Tag nach seinem enttäuschenden 16. Platz feierte der Norweger am Samstag auf der gleichen Strecke einen überlegenden Sieg. Der 30-Jährige siegte in 1:56,90 Minuten und war damit 0,67 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Johan Clarey aus Frankreich sowie 0,95 Sekunden schneller als Travis Ganong aus den USA. Bester Deutscher wurde Romed Baumann als Achter (+ 1,52 Sekunden). Auch Josef Ferstl konnte sich über Rang elf freuen (+1,56 Sekunden). Thomas Dreßen konnte seinen Aufwärtstrend nach einem starken 13. Platz von Freitag nicht fortsetzen - er stürzte, blieb aber unverletzt.

Kilde mit Handbruch auf 140 km/h

Mit einem Mittelhandbruch, den sich Kilde im Training am Donnerstag (19.01.2023) zuzog, fuhr Kilde ein aggressives und hochkonzentriertes Rennen. In Abwesenheit von Top-Konkurrent Marco Odermatt, der aus Vorsichtsmaßnahme auf einen Start verzichtete, kam der zweifache WM-Medaillengewinner bis auf 140 km/h. Und anders als Freitag, als er nach einem Fahrfehler fast stürzte und damit den Sieg verschenkte, fuhr Kilde diesmal wie auf Schienen. "Unglaublich" , freute er sich im ZDF über den Sieg. "Ich habe alles möglich gemacht, was möglich ist."

Ferstl und Baumann machen den "Schneepflug"

Die ersten deutschen Starter Josef Ferstl und Romed Baumann starteten bei Schneefall und mit den niedrigen Startnummern zwei und drei. Beide hatten damit einen "Schneepflug"-Job für die Konkurrenz – sie machten ihren Job gut, konnten aber auch wegen der Bedingungen nicht ganz vorn reinfahren. Mit den Plätzen acht (Baumann) und elf (Ferstl) kamen beide dennoch zu einem Top-Ergenis.

Baumann: "Es rumpelt ordentlich"

Sowohl Ferstl als auch Baumann fuhren im oberen Teil geschmeidig und im Schlusshang aggressiv. Im flacheren Mittelteil verloren sie aber viel Zeit. "Hier schneit es ordentlich. Wir hatten niedrige Startnummern. Und es waren zwar Vorläufer unterwegs, aber der Schnee war so kräftig, dass die Spur verschneit war" , erklärte Ferstl nach dem Rennen im ZDF. "Das ist ein bisschen Pech, aber ich denke trotzdem, dass die Fahrt okay war. Ich kann mir nichts vorwerfen." Baumann sagte: "Der Schnee hat sehr gestockt, die Sicht ist ziemlich flach. Es ist um einiges heraufordernder als gestern. Es rumpelt ordentlich."

Dreßen stürzt und scheidet aus

Kein gutes Rennen erwischte Andreas Dreßen, der sich am Freitag noch über ein couragiertes Rennen und Rang 13 freuen konnte. Am Samstag stand er nicht so sicher auf den Ski, verdrehte sich bereits im oberen Teil und verlor viel Zeit. Im eigentlich flacheren Teil der "Alten Schneise" rutschte er bei einer leichten Kurve weg, stürzte - blieb aber unverletzt.

Schweizer Feuz nimmt Abschied

Am Samstag nahmen die 45.000 Zuschauer auch Abschied von einem großen Skifahrer: Der Schweizer Beat Feuz fuhr das letzte Rennen seiner Karriere. Der 36-jährige Abfahrts-Olympiasieger von Peking 2022, Abfahrts-Weltmeister von 2017 und 16-fache-Weltcupsieger, erwischte bei seinem Abschiedsrennen einen guten Start, konnte dann aber nicht den Speed der Top-Fahrer aufnehmen. Im Ziel hatte "Kugelblitz" Feuz mehr als zwei Sekunden Rückstand auf den Tagessieger, wurde aber dennoch von den Kollegen umarmt und den Fans gefeiert.

Goldberg rauscht in die Fangnetze

Schon nach dem fünften Starter musste das Rennen länger unterbrochen werden. Der US-Amerikaner Jared Goldberg geriet im unteren Teil der Strecke bei rund 100 km/h in Rücklage und rauschte in die Fangnetze. Anders als am Freitag der Norweger Henrik Röa, der sich bei einem Sturz einen Wadenbeinbruch zuzog, blieb Goldberg aber offenbar unverletzt.