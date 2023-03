Weltcup in Åre Halbe Sekunde Vorsprung - Shiffrin liegt auf Rekordkurs Stand: 10.03.2023 11:01 Uhr

Mikaela Shiffrin steht beim Riesenslalom Weltcup in Åre kurz vor ihrem 86. Weltcupsieg. Die US-Amerikanerin fuhr im ersten Durchgang in einer eigenen Liga.

Mikaela Shiffrin fährt in einer eigenen Liga. Was seit einigen Jahren Gewissheit ist, bestätigte sie am Freitag, 10. März, beim Riesenslalom im schwedischen Åre in beeindruckender Weise: Wenn Shiffrin einen guten Tag erwischt, ist sie nicht zu schlagen.

Brignone: bräuchte "besten Lauf meines Lebens"

Während sich die anderen Athletinnen auf dem komplizierten Kurs im ersten Durchgang abmühten, flog Shiffrin mit unvergleichlicher Leichtigkeit durch die Tore. "Es ist ein schwieriger Kurs. Ich habe einfach gepusht wie Hölle. Der Untergrund ist schön zu fahren, ich freue mich auf den zweiten Durchgang", sagte Shiffrin im ZDF. Mehr als eine halbe Sekunde liegt vor dem finalen Durchgang zwischen der US-Amerikanerin und dem Rest des Feldes.

Die Kanadierin Valérie Grenier (+0,58 Sekunden) und die Österreicherin Franziska Gritsch (0,93) kamen der Dominatorin am nächsten. Federica Brignone (+1,06) steht auf Rang vier. "Ich müsste schon den besten Lauf meines Lebens raushauen, um Mikaela noch einzuholen", sagte Brignone. Lena Dürr kann das nicht mehr sagen: Sie schied, ebenso wie Emma Aicher, aus. Dürr scheiterte mit 32 Hundertsteln an der Qualifikation und wurde 32., Aicher landete auf Platz 41.

86 Weltcup-Siege: Stenmarks Rekord wackelt

So kann wohl nur noch sie selbst ihren 86. Weltcup-Sieg im zweiten Durchgang verhindern. Mit einem Triumph würde sie den Langzeit-Rekord von Ingemar Stenmark egalisieren. Keiner konnte bislang mehr Weltcupsiege einfahren. Shiffrin hatte erst Anfang des Jahres den Frauen-Rekord von Landsfrau Lindsay Vonn (82) brechen.

Shiffrin hat in dieser Saison bereits die große Kristallkugel der Gesamtweltcup-Siegerin sowie die kleine Kristallkugel für den Disziplin-Weltcup im Slalom sicher. Heute könnte sie zum zweiten Mal in ihrer Karriere die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gewinnen.