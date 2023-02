Im Alter von 37 Jahren Ex-Skirennfahrerin Elena Fanchini gestorben Stand: 09.02.2023 10:02 Uhr

Die ehemalige italienische Skirennläuferin Elena Fanchini ist nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Einstige Konkurrenten gedenken ihr - und ihrem "Einfluss auf den Sport".

Die italienische Skirennläuferin Elena Fanchini ist nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von 37 Jahren gestorben. Das teilte der italienische Skiverband FISI am Mittwoch mit. Die Speed-Spezialistin gewann 2005 WM-Silber in der Abfahrt. In dieser Disziplin feierte sie auch ihre zwei Weltcupsiege.

US-Topfahrerin Mikaela Shiffrin erklärte am Rande der Alpinen Ski-WM im französischen Courchevel und Méribel, dass sie Fanchini "nie vergessen" werde. Bei Instagram teilte sie zudem mit: "Mein Beileid an die gesamte Familie Fanchini, die mit ihrer Leidenschaft und Freundlichkeit einen so starken Einfluss auf unseren Sport und die Welt gehabt hat."

Ehemalige Konkurrentin Maria Höfl-Riesch gedenkt Fanchini

Auch die ehemalige deutsche Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch, die sich viele Jahre mit Fanchini um Podestplätze duelliert hatte, erinnerte sich an gemeinsame Momente. "Es war mir eine Ehre, mit dir skifahren zu dürfen" , schrieb die dreimalige Olympiasiegerin in ihrer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte sie ein Bild, das beide auf dem Podest in Lake Louise zeigt.

Fanchini war während ihrer gesamten Karriere von Verletzungen geplagt, vor allem an ihren Knien, die, wie sie selbst einordnete, "aus Glas" bestanden.

2020 trat Elena Fanchini gemeinsam mit Schwester Nadia zurück

Sie verpasste die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang und verletzte sich bei ihrer Rückkehr später im Jahr nach der Operation eines Tumors schwer. Sie stürzte im Training und erlitt einen Fingerbruch, einen Wadenbeinbruch und eine schwere Prellung des linken Knies.

2020 trat sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Nadia (WM-Silber 2013 in der Abfahrt) zurück. Wie italienische Medien berichteten, brach der Krebs im August des vergangenen Jahres wieder aus. Die italienische Top-Skirennfahrerin Sofia Goggia hatte Fanchini jüngst den Sieg bei der Abfahrt daheim in Cortina d'Ampezzo gewidmet.