Ski Alpin | Weltcup in Aspen Fahrerprotest beendet Skandal-Abfahrt in Aspen Stand: 03.03.2023 20:51 Uhr

Der Übersee-Ausflug in die USA hat mit einem Abfahrts-Abbruch begonnen. Nach nicht einmal 25 Fahrern boykottierten die Speedfahrer den Wettkampf.

Wegen immer schlechter werdender Bedingungen mit Schneefall, Wind und Nebel ist die Abfahrt von Aspen (USA) am Freitag (03.03.2023) abgebrochen worden. Nach 24 Fahrern drohten die restlichen Starter mit einem Boykott, weshalb die Rennleitung den Wettkampf abbrach. Offiziell wurde der Wettkampf wegen schlechten Wetters vorzeitig beendet.

Norweger bei Abbruch in Führung

Zu diesem Zeitpunkt lag der Norweger Adrian Smiseth Sejersted in Führung. Der 28-Jährige profitierte von seiner niedrigen Startnummer, er durfte als Erster den 2,75 Kilometer langen "Ruthies Run" ins Tal rasen. An seiner Zeit von 1:31,24 Minuten biss sich auch die Top-Konkurrenz reihenweise die Zähne aus. Josef Ferstl war als bester Deutscher bei Abbruch Siebter (+ 1,93 Sekunden). Er durfte als Vierter ebenfalls mit einer niedrigen Startnummer ins Rennen.

Ferstl verpasst zweitbeste Saisonplatzierung

Ferstl verpasste durch den Abbruch seine zweitbeste Saisonplatzierung. Sejersted hoffte lange auf den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Nach 75 Minuten, in denen nur 24 Fahrer starten konnten, beendete die Jury den unfairen Wettkampf. Um in die Wertung einzugehen, hätten mindestens 30 Fahrer gestartet sein müssen.

Weltmeister 6 km/h langsamer als Sejersted

Ausdruck der ungleichen Verhältnisse, die letztlich zum Abbruch führten: Abfahrts-Weltmeister Marco Odermatt aus der Schweiz hatte mit Startnummer 15 keine Chance auf einen vorderen Platz und kam mit 2,64 Sekunden Rückstand jenseits der Top 10 ins Ziel. Während Sejersted im unteren Teil der Strecke bis auf 124,9 km/h beschleunigen konnte, hatte Odermatt auf der gleichen Passage nur einen Top-Speed von 118,5 km/h.

Hohe Startnummern für Sander und Co.

Neben Ferstl waren noch die Deutschen Romed Baumann, Thomas Dreßen, der Trainingsschnellste Andreas Sander und Dominik Schwaiger am Start. Mit hohen Startnummern hatten sie aber auch keine Chance auf vordere Plätze.

Weitere Abfahrt und ein Super-G in Aspen

Beim Speedwochenende in Aspen, einem der bekanntesten Skigebiete der USA, stehen am Wochenende noch eine weitere Abfahrt am Samstag (04.03.2023, ab 19 Uhr) und ein Super-G am Sonntag (05.03.2023, ab 18 Uhr) auf dem Programm.