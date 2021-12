Wind zu stark: Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek abgesagt

Vor dem Sonntag war in Beaver Creek die große Frage: Wer hat die besten Oberschenkel des Ski-Weltcups? Denn die stärksten Speed-Fahrer der Welt standen vor dem vierten Weltcup-Rennen in vier Tagen. Nach zwei Super-Gs am Donnerstag und Freitag sollte nun auch die zweite Abfahrt stattfinden - eine unglaubliche Belastung für die Beine der Schnellfahrer. Nur die Harten können da noch nach ganz vorne fahren.

Skirennfahrer müssen noch am Sonntag zurück nach Europa reisen

Doch dann zog nach zwei schönen Ski-Tagen der Wind auf im prominenten US-Skigebiet - und verhinderte den geplanten Start um 20 Uhr. Nach drei halbstündigen Verschiebungen und einer kurzfristig anberaumten Streckenverkürzung musste der Ski-Weltverband FIS letztlich bekannt geben: Das Rennen findet nicht statt, die Winde waren zu stark.

Die Belastung für die Beine blieb also aus. Auch weil die Teams noch am Sonntag nach Denver reisen, um von dort nach Europa zu fliegen, wo der Weltcup am Wochenende in Val d'Isere fortgesetzt wird. Vielleicht ist die Absage im ohnehin anstrengenden Olympia-Winter auch gar nicht schlecht für die Speed-Fahrer.

So geht nach den drei gefahrenen Rennen besonders Aleksander Aamodt Kilde als Gewinner aus dem Wochenende hervor. Der norwegische Gesamtweltcupsieger von 2019/20 hatte nach seinem Ausfall am Donnerstag die zwei verbleibenden Rennen gewinnen können. Er ist nach seinem Kreuzbandriss im Januar 2021 definitiv wieder zurück in der Weltspitze. Donnerstags-Sieger war Marco Odermatt aus der Schweiz.