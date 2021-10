Ein Rennen wir gemalt: Wieder präsentiert sich der Rettenbachferner von Sölden bei strahlendem Sonnenschein, was die Top-Athleten voll ausgenutzt haben: In einem stärker als gestern bei den Frauen drehendem Kurs fuhr die Elite im alpinen Skisport enorm aggressiv und lieferte sich ein Wimpernschlagfinale - mit Robert Leitinger an der Spitze.