Video: 24.10. | Livestream - 1. Durchgang des Riesenslalom der Männer in Sölden, ab 9.55 Uhr

Sportschau. . 02:10:00 Std. . Das Erste.

Die alpinen Männer starten wie üblich am Gletscher in Sölden in die Saison. Bernd Schmelzer kommentiert den Riesenslalom. Danach gibt es die Höhepunkt vom Snowboard Big Air in Chur. | video