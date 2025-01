Weltcup-Slalom in Kitzbühel Podest schon futsch? Straßer muss zulegen Stand: 26.01.2025 10:56 Uhr

Für Vorjahressieger Linus Straßer ist es beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel ein weiter Weg, um erneut aufs Podium zu fahren. Auf den führenden Timon Haugan fehlen dem Münchner bereits 0,76 Sekunden.

Der Ganslernhang in Kitzbühel zeigt sich in diesem Jahr von einer ganz anderen Seite als in den letzten Jahren. Leichter Regen hat die Piste vor dem ersten Durchgang aufgeweicht - es ist nicht so eisig wie sonst, allerdings nicht weniger selektiv.

Am besten kam im ersten Lauf damit Timon Haugan zurecht, der mit der Startnummer eins gleich die Bestmarke setzte. Hinter dem Norweger lauern zwei Franzosen und ein Brasilianer: Bei Lucas Pinheiro Braathen (+ 0,25) und Clément Noel (+ 0,30 Sekunden) durfte man das so erwarten. Überraschender ist der zwischenzeitliche zweite Platz von Noels Teamkollege Steven Amiez (+ 0,07).

Straßer: "Bin etwas zu kontrolliert gefahren"

Für Linus Straßer (+ 0,76) als Neuntplatzierter dürfte es im Finale (13.30 Uhr) schwierig werden, noch in die Nähe des Podests zu kommen. Aufgegeben hat der 32-Jährige aber noch nicht: "So richtig losgelassen habe ich heute nicht ", analysierte Straßer seine Fahrt im ZDF. Er will aber angreifen: "Hier und da bin ich ein bisschen zu kontrolliert gefahren. Aber entschieden wird das Rennen im zweiten Durchgang."

Bereits ausgeschieden ist der in der Weltcup-Slalomwertung führende Hendrik Kristoffersen (Norwegen), der bereits im oberen Teil der Strecke einfädelte.