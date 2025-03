Ski Alpin Brandis artistisch - wohin führt sein Weg? Stand: 24.03.2025 11:28 Uhr

Beim Saisonfinale in Sun Valley zeigte Youngster Benno Brandis einen mutigen Auftritt - und gibt dem DSV-Team Hoffnung auf mehr.

Von Marjorie Maurer

Es war sein erster großer Tanz auf der Weltcupbühne. Beim Saisonfinale in Sun Valley ging der erst 18-jährige Benno Brandis am Sonntag (23.03.2025) im Super-G an den Start und begeisterte mit seinem mutigen Auftritt.

Erst vor wenigen Wochen krönte sich der Allgäuer zum Juniorenweltmeister im Super-G. Damit war er automatisch für das Weltcup-Finale in den USA qualifiziert. Weil das Abfahrtsrennen einen Tag zuvor wegen schwieriger Windbedingungen ausfiel, war Brandis sogar der einzige deutsche Fahrer, der für den DSV im Speed an den Start ging. Ob er zu Saisonbeginn mit einer Teilnahme am Weltcupfinale gerechnet hätte? "Nee, gar nicht" , sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Ausgeschieden - und artistisch gerettet

Ein konkretes Ziel hatte sich Brandis im Vorfeld nicht gesetzt: "Ich kann es Null-Komma-Null einschätzen. Ich versuche, mein bestes Skifahren zu zeigen und dann schaue ich, was rauskommt." Die deutsche Nachwuchshoffnung war im oberen Bereich gut unterwegs, meisterte den Steilhang souverän - bekam aber bei der Traverse einen Schlag auf den Außenski, die Bindung löste sich. Zwar konnte sich Brandis auf einem Ski noch halten und vermied einen Sturz, ausgeschieden war er aber dennoch.

DSV-Speed-Team stark gebeutelt

Trotzdem: Nach den vergangenen schwierigen Jahren im DSV-Team macht der Auftritt von Brandis Hoffnung auf eine erfolgreichere Zukunft im Speedbereich der Männer. Nach den Rücktritten von Thomas Dreßen und Josef "Pepi" Ferstl in der vergangenen Saison sowie dem gesundheitlichen Ausfall von Andreas Sander gingen nur die Speedfahrer Romed Baumann, Simon Jocher und Youngster Luis Vogt in diesem Winter an den Start. Immer wieder aber wurden die DSV-Asse von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen.

Brandis gehört nun gemeinsam mit Felix Rösle, der sich den Juniorentitel in der Abfahrt sicherte, zu den langersehnten Hoffnungsträgern im DSV-Team der Männer. Der Wunsch nach mehr Breite im Team ist groß, der Blick auf die Zukunft auch wegen Brandis positiver als noch vor der Saison.

Brandis mit Gold bei Winter Youth Olympic Games

Der Erfolg des Allgäuers kommt aber nicht von ungefähr. Im vergangenen Jahr machte er bereits auf der internationalen Bühne auf sich aufmerksam. Bei den Winter Youth Olympic Games holte er den Sieg im Super-G. In diesem Winter gewann er Super-G-Gold bei der Junioren-WM.

Ob Brandis im kommenden Winter wieder im Weltcup an den Start gehen wird? Bislang nahm der Speedfahrer an zwei Rennen im zweitklassigen European Cup teil, verpasste dort die Top-30. Dass das Potenzial da ist, hat er spätestens mit seinem mutigen Auftritt in Sun Valley bewiesen.

Jetzt geht es für Brandis aber erst einmal wieder an den Schreibtisch. Im Mai stehen die Abiturprüfungen an. Danach ist der Kopf dann wieder frei für das Skifahren - und wer weiß, was die kommende Saison bringt.