Tag zwei im Wallis - und die Schweiz feiert endlich den ersehnten Heimsieg: Priska Nufer gewann die zweite Abfahrt in Crans Montana. Bereits im ersten Rennen am Samstag (26.02.2022) hatte Nufer als Vierte für das beste Ergebnis des schweizerischen Skiteams gesorgt. Ein Podestplatz war den Gastgebern da noch verwehrt geblieben.

Nufer debütierte 2011 im Weltcup und war zuvor noch nie aufs Podest gefahren. Hinter der 30-Jährigen kam Vortagessiegerin Ester Ledecka (Tschechien, +0,11 Sekunden) auf Platz zwei, Dritte wurde die Italienerin Sofia Goggia (+0,23).

Schrecksekunden nach Hütter-Sturz

Für bange Blicke im Zielraum sorgte unfreiwillig Cornelia Hütter. Die Österreicherin konnte den Zielsprung nicht stehen, stürzte und schlitterte über die Ziellinie. Sie wurde umgehend von Pistenhelfern betreut und konnte zu Fuß den Zielraum verlassen. Ob sie sich beim Sturz verletzt hat, ist noch unklar.

Kira Weidle nach Trainingssturz wieder am Start

Wieder am Start war in der zweiten Abfahrt von Crans Montana die Starnbergerin Kira Weidle. Im Training hatte sie verkantet und war in den Fangnetzen gelandet, blieb aber von schweren Verletzungen verschont. Auf die erste Abfahrt am Samstag hatte sie verzichtet und stattdessen trainiert.

Entsprechend vorsichtig ging Weidle ins Rennen, und fuhr nicht am Limit, meisterte die anspruchsvolle Piste aber weitgehend souverän.