Skeleton Grotheer Zweiter in St. Moritz - Neise abgeschlagen Stand: 10.01.2025 15:39 Uhr

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer ist auch bei seinem sechsten Weltcup-Start in diesem Winter auf das Podest gefahren. Der Thüringer kam in St. Moritz auf Rang zwei.

Auf Sieger Matt Weston aus Großbritannien fehlten ihm 0,54 Sekunden. Der im Gesamtweltcup führende Weston fuhr zweimal Bestzeit und stellte auf der Naturbahn im zweiten Durchgang in 1:07,22 Minuten einen Saisonrekord auf.

Zwei weitere Deutsche unter den besten sechs

Grotheer, der den Weltcup im Dezember in Sigulda wegen einer Adduktorenverletzung ausgelassen hatte, belegt im Gesamtklassement derzeit Rang drei. Er ist noch immer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, was man an den Startzeiten ablesen kann. Dort verlor er auf Weston insgesamt 0,4 Sekunden. Mit Axel Jungk (4.) und Lukas Nydegger (6.) konnten sich zwei weitere Deutsche unter den besten sechs platzieren.

Neise verliert Führung im Gesamtweltcup

Weniger berauschend verlief der Weltcup für die deutschen Frauen. Hannah Neise landete auf dem 14. Platz - und erzielt damit ihr bislang schlechtestes Saisonergebnis. Mehr war nicht drin, nachdem sie als 17. nach dem ersten Durchgang ins Rennen gegangen war. Neise sagte nach dem Rennen auf der Natureisbahn, dass sie "absolut nicht" zufrieden sei: "Eigentlich bin ich ganz gut gefahren, zumindest im zweiten Lauf. Im ersten bin ich sehr gerutscht."

Den Sieg feierte die Österreicherin Janine Flock (2:18,65 Minuten). Flock löste damit Neise als Führende im Klassement ab. Platz zwei ging an die Belgierin Kim Meylemans (+0,18 Sekunden), Dritte wurde Nicole Rocha aus Brasilien (+0,27 s). Jacqueline Pfeifer belegte als beste deutsche Starterin den sechsten Platz (+0,95 s).

Die weiteren deutschen Starterinnen Susanne Kreher (+1,25 s) und Corinna Leipold (+1,44 s) landeten auf den Rängen zehn und zwölf. Das achte und letzte Weltcuprennen findet am 7. Februar in Lillehammer/Norwegen statt. Im März folgen die Weltmeisterschaften in Lake Placid/USA.