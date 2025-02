Rodeln in Yanqing Wendl/Arlt mit Bestzeit zum Gesamtweltcup-Sieg Stand: 23.02.2025 10:48 Uhr

Der deutsche Rodel-Doppelsitzer mit Tobias Wendl/Tobias Arlt hat sich wie erwartet den Sieg im Gesamtweltcup geholt. Dem deutschen Duo hätte dafür bereits der Start beim Saisonfinale in Yanqing gereicht - am Ende sprang der vierte Saisonsieg heraus.

Wendl/Arlt war die große Kristallkugel schon vor dem Wettbewerb nur noch in der Theorie zu nehmen. Die sechsmaligen Olympiasieger hatten sich einen Vorsprung von 85 Punkten in der Gesamtwertung auf die Österreicher Thomas Steu/Wolfgang Kindl auf Platz zwei herausgearbeitet. Nur eine Disqualifikation des deutsches Duos hätte das Blatt noch wenden können.

Erst Startrekord, dann Weltcupsieg

Der "Bayern-Express" ließ aber bereits im ersten Lauf nichts anbrennen und brachte sich dank neuem Startrekord mit 0,056 Sekunden Rückstand auf die Letten Martins Bots/Roberts Plume in Stellung auf den vierten Saisonsieg. Steu/Kindl lagen zu diesem Zeitpunkt schon mit mehr als einer halben Sekunde zurück.

Im zweiten Lauf packten Wendl/Arlt sogar noch einen drauf und ließen die Konkurrenz hinter sich. Bots/Plume wurden Zweite (+ 0,158 Sekunden), mit Toni Eggert/Florian Müller (+ 0,765) schaffte es ein weiterer deutscher Schlitten auf das Podest. Die frischgebackenen Weltmeister Hannes Orlamünder/Paul Gubitz enttäuschten dagegen und landeten mit mehr als viereinhalb Sekunden Rückstand auf dem zehnten Platz.

Wendl/Arlt - Erfolgsgeschichte mit 37 Jahren

Für Wendl/Arlt ist es der sechste Sieg im Gesamtweltcup - und das mit 37 Jahren. Die erste große Kristallkugel hatten sie sich vor 14 Jahren gesichert. Seitdem haben sie mehr als 50 Weltcuprennen und zehn WM-Titel gewonnen. Das große Ziel sind nun die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Cortina d'Ampezzo. Dort peilt das Duo seine siebte Goldmedaille an.

Auch Langenhan vor Sieg im Gesamtweltcup

Beim Saisonfinale in Yanqing kann auch Max Langenhan seinen Sieg im Gesamtweltcup verteidigen. Der Dreifach-Weltmeister von Whistler führt mit 616 Punkten vor dem Österreicher Nico Gleirscher (558 Punkte) und Teamkollege Felix Loch (505). Bei einem Sieg von Gleirscher müsste der 26 Jahre alte Langenhan mindestens Siebter werden, um seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Weltcup-Abschluss ohne Weltmeisterin Taubitz

Auch in der Teamstaffel steht Deutschland vor dem Sieg in der Gesamtwertung. Der Vorsprung auf Österreich beträgt vor dem letzten Rennen zehn Punkte. Julia Taubitz wird dem deutschen Team allerdings fehlen. Auf Anraten der Ärzte startet die Gesamtweltcupsiegerin nicht, weil sie sich im Einsitzer-Rennen am Samstag eine Fingerverletzung zugezogen hat. Für die 28-Jährige fährt Vize-Weltmeisterin Merle Fräbel in der Staffel.

Mit einer grandiosen Aufholjagd hatte sich Taubitz im Einsitzer doch noch ihren fünften Sieg im Gesamtweltcup geholt. Ihre ärgsten Konkurrentinnen im Kampf um die Kristallkugel, die Österreicherinnen Madeleine Egle und Lisa Schulte, hatten gepatzt.