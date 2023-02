Rodeln in Winterberg Doppelsitzerinnen Degenhardt/Rosenthal rasen zu erstem Sieg Stand: 11.02.2023 11:09 Uhr

Zwei Wochen nach ihrem WM-Triumph haben die Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal auch im Weltcup den ersten Sieg eingefahren.

Die Doppelsitzer-Weltmeisterinnen von Oberhof sind in Winterberg zum ersten Weltcup-Sieg gerast. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal feierten am Samstag (11.02.2023) im Sauerland ihren Premierensieg. Nach Bahnrekord von 44,108 Sekunden im ersten Lauf waren die beiden Deutschen auch im zweiten Lauf (44,180 Sekunden) die Schnellsten und siegten in 1:28,288 Minuten deutlich vor der Konkurrenz.

Egle/Kipp und Vötter/Oberhofer auf den Plätzen

Auf Rang zwei und drei kamen die Österreicherinnen Selina Egle/Lara Michaela Kipp (+ 0,220 Sekunden) und die Italienierinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (+ 0,246 Sekunden).

Degenhardt: "Endlich alles gepasst"

"Wir waren heute gut drauf. Das ist Cheyennes Heimbahn, hier sind wir letztes Jahr zum ersten Mal Weltmeisterinnen geworden. Heute hat einfach alles gepasst. Ich bin sehr glücklich, dass es endlich geklappt hat ", freute sich Degenhardt nach dem Rennen im ZDF. Mit dem Sieg verkürzte das deutsche Duo den Rückstand im Gesamt-Weltcup auf die Führenden Vötter/Oberhofer. "Wir sind jetzt im Gesamt-Weltcup auf Rang zwei. Wir wollen noch ganz nach vorn. Das wird sehr spannend" , ergänzte Degenhardt kämpferisch.