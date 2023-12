Rennrodeln in Whistler Nächster Sieg für Rodler Max Langenhan Stand: 16.12.2023 08:35 Uhr

Max Langenhan hat seine Rolle als neuer Dominator des Rodel-Weltcups beim Weltcup in Whistler unterstrichen. Auch die Doppelsitzer überzeugten.

Vize-Weltmeister Max Langenhan hat auch das zweite Weltcup-Rennen der Saison gewonnen. Der 24 Jahre alte Sportsoldat setzte sich im kanadischen Whistler souverän durch. Wie schon vor einer Woche in Lake Placid gewann Langenhan den Einsitzerwettbewerb vor Weltmeister Jonas Müller aus Österreich - diesmal mit einem Vorsprung von 0,255 Sekunden.

Zweikampf zwischen Langenhan und Müller

"Er macht mir momentan brutal Druck, ich muss alles geben" , sagte Langenhan: "Und ich hatte sogar ein paar kleine Fehler drin. Dass es trotzdem gereicht hat, macht mich einfach glücklich: Im nächsten Winter ist hier die WM, und ich fahre mit einem sehr guten Gefühl aus Whistler weg." Dritter wurde der Lette Kristers Aparjods.

Für Langenhan war es saisonübergreifend der neunte Sieg am Stück. Beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid hatte Langenhan neben dem Einsitzer-Wettbewerb auch den Sprintwettkampf gewonnen. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch beendete das Rennen in Kanada als Vorletzter auf dem 26. Platz. David Nössler kam auf Rang 14.

Deutsche Siege bei den Doppelsitzern