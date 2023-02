Weltcup Rodeln Langenhan gewinnt Rennen, Loch verpasst Gesamtweltcup Stand: 26.02.2023 13:38 Uhr

Rodler Felix Loch verpasst die Chance noch den Gesamtweltcup zu gewinnen. Beim Saisonfinale wurde er beim Sieg von Max Langenhan nur Siebter.

Bei den Einsitzer-Männern fiel die Entscheidung um den Gesamtweltcup am Sonntag beim Saisonfinale in Winterberg. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch lag vor dem letzten Wettbewerb der Saison als Zweiter nur 36 Zähler hinter Dominik Fischnaller. Der Oberbayer konnte dem Italiener in der Eisrinne aber nicht mehr gefährlich werden.

Langenhan mit fünftem Sieg in Serie

Den Weltcup-Sieg holte sich Vize-Weltmeister Max Langenhan vor den Österreichern Jonas Müller und Nico Gleirscher. Fischnaller wurde Fünfter, Loch reihte sich zwei Plätze hinter dem Italiener ein.

Das reichte dem Berchtesgadener nicht, um am führenden Italiener noch vorbeizuziehen. Der 33-Jährige verpasste es, den achten Gesamtweltcup-Sieg seiner Karriere einzufahren. Der einstige Dominator hatte zuletzt in der Saison 2020/21 den Gesamtsieg geholt. Für Fischnaller war es dagegen der bislang größte Erfolg seiner Laufbahn.