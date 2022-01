Felix Loch hat seinen ersten Sieg in dieser Saison einfahren können. Bei der siebten Weltcup-Station in diesem Winter war er beim Sprint in Sigulda der schnellste Pilot. Letztmalig hatte er Mitte Januar 2021 in Innsbruck gewonnen. Die Doppelsitzer Eggert/Benecken und Wendl/Arlt schafften es ebenso auf das Podest wie Natalie Geisenberger.

Im Vergleich zu den normalen Rennen gibt es im Sprint nur einen Lauf und die Zeitnahme erfolgt verspätet, es gibt also einen fliegenden Start. Bei den Männern bedeutet das, dass sie in Sigulda einen 350 Meter langen "Inrun" haben, bevor die Uhr losläuft. Die Doppelsitzer und die Frauen starten standardmäßig weiter unten und haben entsprechend drei Kurven weniger Zeit, um sich vorzubereiten.