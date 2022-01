Nach ihrem Einzelerfolg hat Natalie Geisenberger am Sonntag (23.01.2022) einen Doppelsieg beim Rennrodel-Weltcup in St. Moritz verpasst. In der Staffel wurde sie mit Johannes Ludwig und Toni Eggert/Sascha Benecken Zweite, und so muss sich das deutsche Team mit dem Titel "Vize-Europameister" zufrieden geben muss.

Mit 0,127 Sekunden Vorsprung gewann Lettland das letzte Weltcuprennen der Saison, das gleichzeitig auch als EM ausgetragen wurde. Die Bronzemedaille sicherte sich das russische Team mit 0,675 Sekunden Vorsprung.