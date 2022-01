Beim Weltcup und EM-Rennen am Sonntag (23.01.2022) in St. Moritz fuhr die 33-Jährige ihren ersten Sieg in dieser Saison ein. Nach Bestzeit im ersten Durchgang gelang ihr im zweiten Lauf die zweitbeste Zeit. So setzte sie sich souverän gegen ihre Konkurrenz durch. Damit fährt Geisenberger, die 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang im Einzel und in der Staffel gewinnen konnte, mit Aufwind nach Peking.

" Der Sieg heute war irgendwie gar nicht von mir eingeplant, das für mich extrem überraschend. Mit dem Titel hab ich gar nicht gerechnet, aber es ist ein sehr cooles Gefühl ", sagte Geisenberger im Sportschau-Interview.

Taubitz sichert sich den Gesamtweltcup

Julia Taubitz gelang im zweiten Lauf eine deutliche Steigerung. Sie fuhr über zweieinhalb Zehntel schneller als im ersten Durchgang, konnte als Vierte aber keinen Platz mehr gut machen. Damit ist ihr nach dem letzten Rennen der Saison (Rennrodelwettbewerbe gibt es nur noch bei Olympia) dennoch der zweite Sieg im Gesamtweltcup nicht mehr zu nehmen.