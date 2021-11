Deutsche Doppelsitzer-Führung auf Rennrodel-Olympiabahn

Das Thüringer Duo Toni Eggert und Sascha Benecken raste am Samstag (20.11.2021) in der Eisrinne, in der es im Februar 2022 um Olympiamedaillen gehen wird, in 58,793 Sekunden ins Tal. Damit stellten die Weltmeister gleich den ersten Bahnrekord der Bahn auf. Vor dem zweiten Lauf ab 11 Uhr führen die Weltmeister vor den Österreichern Steu/Koller (+ 0,086 Sekunden) und dem lettischen Duo Sics/Sics (+ 0,198 Sekunden).