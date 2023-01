Rennrodel-WM in Oberhof Eitberger erstmals Weltmeisterin Stand: 27.01.2023 14:57 Uhr

Dajana Eitberger hat sich bei der Rodel-WM in Oberhof zur Weltmeisterin gekrönt. Dabei setzte sie sich mit dem Minimalvorsprung vor einer Teamkollegin durch. Die ersten vier Plätze gingen bei den Frauen an deutsche Fahrerinnen.

Dajana Eitberger hat sich in ihrer vorerst letzten Saison als Einzelpilotin den lang ersehnten Traum vom WM-Titel erfüllt. Bei den Sprint-Wettkämpfen auf ihrer Heimbahn in Oberhof setzte sich die 32-Jährige Thüringerin, die im kommenden Winter auf den Doppelsitzer wechseln will, mit 0,001 Sekunden Vorsprung vor Titelverteidigerin Julia Taubitz durch. Rang drei ging an Anna Berreiter (+0,028 Sek.), Vierte wurde mit Merle Fräbel (+0,044 Sek.) die vierte deutsche Starterin im Feld.

" Kleiner Weltmeister darf ich mich jetzt nennen ", erklärte Eitberger anschließend im ZDF mit Blick auf die Entscheidung am Samstag. Trotzdem fühle es sich " richtig gut an ." Auch Taubitz war mit ihrem Abschneiden angesichts eines " nicht perfekten " Laufes sichtlich zufrieden: " Das wir eine kleine deutsche Meisterschaft daraus gemacht haben, ist natürlich grandios ", sagte sie mit Blick auf den Vierfacherfolg.

Vierte Entscheidung des Tages folgt

Die vierte Entscheidung des ersten Wettkampftages nach dem Einsitzer der Frauen und den Doppelsitzern ist am Nachmittag der Sprint der Männer. Dann könnte die vierte Goldmedaille für das deutsche Team folgen.