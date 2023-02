Weltcup in Winterberg Wendl/Arlt gewinnen zum fünften Mal die große Kristallkugel Stand: 25.02.2023 13:27 Uhr

Showdown im Hochsauerland: Beim Rodelweltcup fiel einmal mehr die Entscheidung um die große Kristallkugel zwischen dem bayerischen Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt und den Titelverteidigern Toni Eggert und Sascha Benecken aus Thüringen. Im letzten Rennen setzten sich Wendl/Arlt vor den Teamrivalen durch und sicherten sich zum fünften Mal den Gesamtsieg im Doppelsitzer.

" Wahnsinns-Abschluss! Als wir durch die Lichtschranke gefahren sind und die Eins oben stand, da ist so viel Druck abgefallen. Es ist ein wahnsinnig geiles Gefühl ", sagte Wendl nach dem Erfolg: " Es war echt eine mega geile Saison. Nach so einer langen Zeit mal wieder über eine ganze Saison so konstant zu fahren. Wir können stolz drauf sein. Ich sag mal: Old but gold ."

Auch zum Abschluss souverän zum Sieg

Nach zuletzt drei Siegen im Sprint und Weltcup in Folge hatten Wendl/Arlt ihre Führung ausgebaut und lagen vor dem Weltcupfinale mit 914 Punkten vor Eggert/Benecken (870 Pkt.) und Bots/Plume (LAT, 711 Pkt).

Es blieb aber bis zuletzt spannend: Eggert/Benecken gingen mit einem Vorsprung von 0,063 Sekunden vor dem Österreichern Yannick Müller/Armin Frauscher ins Finale. Wendl/Arlt hatten als Dritte 0,078 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit und damit ideale Vorraussetzungen um die Kugel sicher nach Hause zu bringen. Der dritte deutsche Schlitten mit Hannes Orlamünder/Paul Gubitz lag auf Rang acht.

Im entscheidenden Durchgang zeigte dann das Duo vom Königssee, dass es verdient an der Spitze der Wertung lagen. Wendl/Arlt sicherten sich den Sieg in der Gesamtzeit von 1:26,90 Minuten vor den Teamkollegen Eggert/Benecken (+0,057 Sek.). Selbst ein siebter Platz hätte den Bayerm für den Gesamtsieg gereicht. Orlamünder/Gubitz ergänzten das starke Ergebnis als Achte.

Degenhardt/Rosenthal im Saisonfinale Zweite

Bei den Frauen war die Titelenscheidung im Gesamtweltcup schon vorher gefallen. Zum Abschluss gab es dann noch ein spannendes Rennen zu sehen. Die Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal hatte im ersten Durchgang zwar nur die viertschnellste Zeit in die Eisrinnen gekurvt, doch im Finale ließen sie noch einmal ihre Klasse aufblitzen. In Führung lag das Duo Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich. Ihr Vorsprung 0,247 Sekunden auf den deutschen Schlitten.

An den schnellen Österreicherinnen kam das deutsche Duo nicht mehr vorbei. Doch in der Entscheidung schoben sich Degenhardt/Rosenthal (+0,339 Sek.) noch an den Gesamtweltcupsiegerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (+0,385) aus Italien vorbei auf Platz zwei vor.