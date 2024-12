Weltcup-Auftakt in Lillehammer Langenhan setzt deutsche Rodel-Festspiele fort Stand: 01.12.2024 11:43 Uhr

Nach den Siegen im Einsitzer der Frauen und Doppelsitzer der Männer hat Rennrodler Max Langenhan die deutsche Erfolgsserie beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer fortgesetzt. Felix Loch sorgte zudem für einen neuen Bahnrekord.

Von Jonas Schlott

Langenhan, Gesamtweltcup-Sieger der Vorsaison, gewann den Wettkampf am Sonntag (01.12.2024) nach zwei Läufen in 1:37,338 Minuten vor dem Österreicher Wolfgang Kindl (+0,027 Sekunden) und Teamkollege Felix Loch (+0,184). Der dreimalige Olympiasieger hatte zur Halbzeit noch auf Rang sieben gelegen, konnte sich dank eines starken zweiten Laufs, in dem er satte 0,78 Sekunden schneller unterwegs war und einen neuen Bahnrekord aufstellte, aber noch um einige Plätze nach vorne schieben.

Damit "schubste" Loch auch noch U23-Weltmeister Timon Grancagnolo vom Podest. Der Chemnitzer hatte im Vorfeld mit starken Leistungen bei den Selektionsrennen auf sich aufmerksam gemacht und rundete das traumhafte deutsche Mannschaftsergebnis mit Platz vier ab (+0,281). Einzig David Nössler fiel im Vergleich ein wenig ab und wurde Elfter (+0,825).

Spannendes Finale

Langenhan legte den Grundstein für seinen 15. Weltcup-Sieg in einem Einzelrennen mit Bestzeit im ersten Lauf. Sein Polster auf Kindl betrug 0,137 Sekunden. Direkt dahinter lag Grancagnolo (+0,144 Sekunden) in Lauerstellung und auf Podestkurs.

Im Finale konnten alle Fahrer noch eine Schippe drauflegen. Erst recht Felix Loch, der in 48,371 Sekunden einen neuen Bahnrekord fuhr. " Der alte Mann kann auch noch schnell rodeln ", scherzte der 35-Jährige nach dem Rennen. Kindl war zuvor nur einen Hauch langsamer gewesen, setzte sich aber dennoch an die Spitze. Als letzter Athlet behielt Langenhan die Nerven. Zwar konnte er die Laufzeiten seiner beiden Konkurrenten nicht knacken, sein Polster aus dem ersten Lauf sollte aber reichen.

" Ich bin glücklich, am Ende die zwei Hundertstel ins Ziel gerettet zu haben ", sagte Langenhan: " Aber das Beste ist das Mannschaftsergebnis. Felix auf drei, ich auf eins, besser kann eine Saison in Lillehammer, wo wir uns sonst immer schwergetan haben, nicht losgehen. "

Langenhan ist der Gejagte

Langenhan war in der vergangenen Saison der dominante Rodler im Weltcup. Bis auf eine Ausnahme stand er in jedem Rennen, an dem er teilnahm, am Ende auch auf dem Podest. Nur im letzten Sprintrennen der Saison wurde er, gehandicapt von einer Verletzung, Vierter. Seine sechs Weltcup-Siege suchten dennoch ihresgleichen. Als i-Tüpfelchen gab es zudem Gold bei den Heim-Weltmeisterschaften in Altenberg.

Starker Auftakt unter Leitner

Am Samstag waren bereits Julia Taubitz und die Doppelsitzer Toni Eggert/Florian Müller zum Sieg auf der Olympiabahn von 1994 gerast. Im Doppelsitzer der Frauen landeten Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal zudem auf Rang zwei. Seit dieser Saison werden die deutschen Rennrodler von Patric Leitner trainiert, der das Amt nach 16 Jahren von Erfolgscoach Norbert Loch übernommen hatte.

Im Vorfeld hatte er sich zuversichtlich geäußert, " dass wir im Team die Saison rocken werden. " Er scheint sich nicht geirrt zu haben. " Mit so einem Ergebnis muss man doch zufrieden sein, da kann man nicht unzufrieden sein ", sagte der neue Bundestrainer im Anschluss an das Rennen der Männer.

Den Abschluss in Lillehammer bilden am Sonntag die in dieser Saison neu eingeführten Mixed-Wettbewerbe: Je ein Frauen- und ein Männer-Schlitten im Ein- bzw. Doppelsitzer bilden ein Team und fahren im Mixed Einsitzer bzw. im Mixed Doppelsitzer um Podestplätze. Dieses Format ersetzt die Sprint-Rennen. Pro Nation dürfen je zwei Teams an den Mixed Events teilnehmen.