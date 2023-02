Rodel-Weltcup Rodlerin Eitberger gewinnt und verdirbt Taubitz die Party Stand: 19.02.2023 11:17 Uhr

Beim Rodel-Weltcup in St. Moritz haben die deutschen Schlitten am Sonntag (19.02.2023) die Erfolgsserie fortgesetzt. Im Einzel der Frauen gewann Dajana Eitberger vor Julia Taubitz und Anna Berreiter.

Die deutsche Dominanz im Eiskanal ist beeindruckend und lässt die Konkurrenz nur so staunen. Nach drei Siegen in drei Rennen am Samstag lieferten die Rennrodlerinnen am Sonntag mit einem rein deutschen Podium ab.

Showdown um die Krone in Winterberg

Den Tagessieg schnappte sich Dajana Eitberger. Die Thüringerin rodelte vom fünften Platz zur Halbzeit noch zum Sieg und hält damit ihre theoretischen Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups aufrecht. "Es war sehr wild. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der Dreierbob Deutschland I wieder zuschlägt" , sagte Eitberger in der Sportschau.

Damit es noch mit der Weltcupkrone klappt, müsste Taubitz in Winterberg aber wohl vom Schlitten fallen. "Ich schätze das realistisch ein, gebe mich aber nicht geschlagen, sonst würde ich nicht anreisen" , lachte Eitberger.

Julia Taubitz hat die deutlich besseren Karten. Die Sächsin, mit stolzen 105 Punkten Vorsprung ins Rennen gegangen, hätte vor Eitberger ins Ziel kommen müssen, um die Korken schon am vorletzten Weltcup-Wochenende knallen lassen zu können. Das klappte nicht.

Taubitz (4. nach dem ersten Durchgang) zeigte Nerven und konnte vor allem im unteren Teil der Bahn keine Zeit rausholen. Damit gibt es am kommenden Wochenende in Winterberg den Showdown um den Gesamtweltcup. Die Enttäuschung hielt sich dennoch in Grenzen: "Es wäre geil gewesen, aber es ist auch in Ordnung, wenn es bis zum Ende spannend bleibt", sagte Taubitz, die mit 90 Punkten Vorsprung in das letzte Weltcup-Wochenende geht.

Berreiter büßt einen Platz ein.

Als Dritte krönte Anna Berreiter das starke deutsche Abschneiden. Die frischgebackene Weltmeisterin lag nach dem ersten Durchgang nur knapp hinter der führenden Lettin Kendija Aparjode, doch Berreiter verlor Zeit und wurde Dritte. Aparjode fiel von der Pole Position noch auf Rang sieben zurück.

Fräbel macht viele Plätze gut

Die jüngste Deutsche im Team, Merle Fräbel (19) vom RT Suhl, fuhr ebenfalls in die Top Ten und beendete das Rennen auf dem sechsten Platz. Fräbel hatte im ersten Durchgang auf der einzigen Natureisbahn der Welt Probleme und lag als Elfte schon deutlich zurück. Im Finale steigerte sich die Thüringerin und zog unter anderem an der Österreicherin Madeleine Egle, die sich als Vierte im Gesamtklassement noch Hoffnungen auf einen Podestplatz im Gesamtweltcup machen konnte, vorbei.

St. Moritz ist erst seit zwei Jahren wieder fester Bestandteil des Rodel-Weltcups. Die 1.722 Meter lange Bahn wird jedes Jahr von Grund auf neu gebaut.

video Rodel-Weltcup in St. Moritz Einsitzer der Frauen - der erste Lauf Die Frauen fahren in St. Moritz im Einsitzer die Bahn hinunter - der erste Lauf im Re-Live. mehr

Team-Staffeln zum Abschluss

Nach der Entscheidung bei den Frauen geht es zum Abschluss ab 12.30 Uhr in St. Moritz im Team-Staffel-Weltcup rund. Es ist der fünfte von sechs Teamevents. Mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen führt die deutsche Mannschaft punktgleich mit Lettland den Team-Staffel-Gesamtweltcup an.