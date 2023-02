Rodel-Weltcup in St. Moritz Zwei deutsche Doppelsitzer-Siege in St. Moritz Stand: 18.02.2023 11:24 Uhr

Beim Rodel-Weltcup in St. Moritz haben die deutschen Doppelsitzer am Samstag (18.02.2023) einen Doppelsieg bei den Männern gefeiert. Auch bei den Frauen jubelte am Ende ein deutsches Doppelsitzer-Duo.

Tobias Wendl und Tobias Arlt haben sich eine Woche nach ihrem Erfolg in Winterberg erneut gegen die Thüringer Konkurrenz mit Toni Eggert und Sascha Benecken durchgesetzt. Auf der Natureisbahn im Schweizer St. Moritz gewannen die sechsfachen Olympiasieger mit zwei Bestzeiten (53,668 Sekunden/53,515 Sekunden) in 1:47,183 Minuten vor den Weltmeistern Eggert/Benecken (+ 0,045 Sekunden). Auf Rang drei kamen die Letten Martins Bots/Roberts Plume (+0,241 Sekunden) und dem dritten deutschen Schlitten Hannes Orlamünder/Paul Constantin Gubitz (+0,480 Sekunden).

Arlt: "Alles ist offen"

Mit ihrem Sieg bauten Wendl/Arlt ihre Führung im Gesamt-Weltcup aus, die Bayern liegen vor dem finalen Rodel-Wochenende in Winterberg mit 914 Punkten nun 44 Zähler vor Eggert/Benecken. " Winterberg ist wieder ein eigenes Rennen. Das Labyrinth steht schwer, letztes Jahr hab man das bei Sascha und Toni gesehen, da sind sie umgefallen. Wir können genauso umfallen. Es ist noch nichts vorbei. Wenn wir 101 Punkte Vorsprung hätten, wäre es sicher. So ist aber alles offen" , blickte Arlt auf das Final-Wochenende voraus.

Frauen: Degenhardt/Rosenthal fangen Vötter/Oberhofer ab

Bei den Frauen siegten Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal dank einem überragenden zweiten Lauf. In 54,750 Sekunden fing das Duo aus Altenberg und Winterberg die zuvor führenden Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer noch ab. In 1:49,577 Minuten lagen die Deutschen am Ende hauch dünn mit zwei Tausendstelsekunden vor den Weltcupführenden aus Italien. Rang drei ging an die Lettinnen Viktorija Ziedina/Selina Zvilna (+ 1,126 Sekunden).

Heute noch Einsitzer der Männer

Am Samstag (18.02.2023) steht im Schweizer Wintersportort St. Moritz noch ein Wettkampf an. Die Einsitzer der Männer sind gefordert, hier will Felix Loch gegen Mittag seine Führung im Gesamtweeltcup verteidigen.