Für mehr Klimaschutz im Skisport Immer mehr Athleten unterschreiben offenen Brief Stand: 14.02.2023 13:15 Uhr

Die Zahl der Unterschriften unter dem offenen Brief an die FIS hat sich mehr als verdoppelt. Auch immer mehr deutsche Athleten fordern mehr Klimaschutz vom Ski-Weltverband.

Zwei Tage nach der Veröffentlichung trägt der offene Brief an die FIS die Unterschriften von mehr als 300 Sportlerinnen und Sportlern aus den Bereichen Ski alpin, Ski nordisch, Freeski, Snowboard, Freeski und Freeride. Damit sind 160 Unterstützer hinzugekommen, seit der österreichische Alpinfahrer Julian Schütter den Brief am Sonntag (12.02.2023) am Rande der alpinen Ski-WM in Frankreich vorgestellt hatte.

Auch aus Deutschland kommen nun 30 Unterschriften, nachdem am Sonntag die Freestylerin Sabrina Cakmakli noch einzige Unterzeichnerin gewesen war. DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach führt dies darauf zurück, dass die Aktion vielen anfangs noch unbekannt war. Auch der DSV-Athletensprecher Eric Frenzel (nordische Kombination) habe erst nachträglich davon erfahren.

Wenige Unterzeichner aus Ski nordisch

"Ich kann mir vorstellen, dass die Aktion noch weiter Fahrt aufnimmt, wenn kommende Woche die nordische Ski-WM in Planica startet", sagte Schwarzbach der Sportschau. Tatsächlich sind Athletinnen und Athleten aus den nordischen Disziplinen mit 48 Unterschriften bisher unterrepräsentiert.

170 der Unterzeichner und damit mehr als die Hälfte stammen aus Schütters Disziplin Ski alpin, auch die beiden prominentesten: Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (USA) und ihr Freund, der zweifache WM-Silbermedaillengewinner Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen).

"Wir sehen, dass die Welt sich verändert. Und wir sehen, wie es unseren Sport beeinflusst", sagte Kilde dazu am Sonntag bei der WM. In diesem Winter mussten schon viele Wettbewerbe wegen zu hoher Temperaturen und Schneemangel abgesagt werden.

Auch McGrath unterschreibt

Neu hinzugekommen ist Kildes Landsmann Atle Lie McGrath. Ansonsten sind die meisten Unterzeichnerinnen und Unterzeichner jung und/oder weniger bekannt. 91 kommen wie Initiator Schütter aus Österreich, 62 aus den USA, wo die beteiligte Organisation "Protect our Winters" gut vernetzt ist.

Mit dem offenen Brief fordern die Athletinnen und Athleten, dass der internationale Ski- und Snowboardverband FIS stärkere Maßnahmen für den Klimaschutz trifft. So solle der Verband eine Abteilung für Nachhaltigkeit gründen, sich Klimaneutralität bis 2035 vornehmen, einen klaren Plan für die Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 veröffentlichen und bei all dem volle Transparenz zeigen.

"Wir kennen die derzeitigen Nachhaltigkeitsbemühungen der FIS und bewerten sie als unzureichend", heißt es in dem an Präsident Johan Eliasch und die Council-Mitglieder gerichteten Brief.

"Ablasshandel" mit Regenwald-Initiative

In der Kritik steht unter anderem die Behauptung, die FIS sei schon im zweiten Jahr in Folge klimapositiv. Wie die dahinterstehende Rechnung mit der neu gegründeten "FIS-Regenwald-Initiative" funktionieren soll, bleibt unklar. Nicht nur die Sportschau hat auf entsprechende Nachfragen zu Details zuletzt keine Antworten vom Weltverband erhalten.

"Es ist nichts öffentlich, es ist nicht transparent", sagte Schütter im Sportschau-Interview. "Man findet keine Angaben dazu, wie viel Regenwald geschützt wird, wie viel sie da investieren, wie viel CO2 die FIS überhaupt ausstößt als Organisation. Ich habe probiert, die FIS zu kontaktieren und darüber mehr zu erfahren und habe gar keine Antworten bekommen."

Auch Schwarzbach kritisiert die Aktion, nennt sie "Greenwashing" und "Ablasshandel" . "Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und mit der Reduktion des eigenen CO2-Ausstoßes." Zum offenen Brief sagte Schwarzbach: "Wir finden es grundsätzlich positiv, dass sich die Athletinnen und Athleten mit diesem Thema auseinandersetzen, sich sowohl bei uns im Verband als auch bei der FIS aktiv in den Prozess mit einbringen."