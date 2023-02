Nordische Ski-WM Wellinger, Schmid und wieder Althaus: Goldener WM-Samstag winkt Stand: 24.02.2023 10:36 Uhr

Mit Andreas Wellinger, Julian Schmid und Katharina Althaus greifen am Samstag in Planica gleich drei deutsche Athleten nach Gold. Sie alle standen in dieser Weltcup-Saison schon ganz oben und wollen das bei der WM wiederholen.

Andreas Wellinger ist schon Feuer und Flamme. "Ich habe die Kleine richtig lieben gelernt", sagt der zweimalige Skisprung-Olympiasieger - und meint die WM-Schanze in Planica, auf der es am Samstag wie im Taubenschlag zugeht. Denn auch das Frauen-Team um Katharina Althaus und die Kombinierer Julian Schmid und Vinzenz Geiger greifen dort nach einer Medaille - im Idealfall sogar nach Gold.

DSV-Adler gehen als Jäger in die WM

Die meisten Augen sind am Super-Samstag freilich auf Wellinger gerichtet. Der zweimalige Saisonsieger hat eine Medaille als Ziel ausgegeben, auch wenn er im Training noch Luft nach oben ließ. "Die Form stimmt. Es ist möglich, ganz vorne auf dem Podest zu stehen, alles andere wäre gelogen", sagt der zuletzt so konstante Bayer vor der Goldjagd am Abend (17.00 Uhr). Weil zudem der einst als "Kleinschanzen-Karle" bekannte Karl Geiger bei Höhepunkten traditionell groß auftrumpft, haben die DSV-Adler sogar zwei Eisen im Feuer.

"Wir können vielleicht mit zwei Leuten im edlen Kreis vorne mitspringen", sagt Stefan Horngacher. Doch der Bundestrainer weiß angesichts der Topform des norwegischen Tournee-Siegers Halvor Egner Granerud: "Wir sind immer noch die Jäger."

Vierter Saisonsieg für Schmid in Planica?

Den Anfang machen am Samstag die Kombinierer, die ab 10.00 Uhr springen und ab 15.30 Uhr in der Loipe Gold angreifen. Vor allem der dreimalige Saisonsieger Schmid und Olympiasieger Vinzenz Geiger haben Chancen auf den ganz großen Wurf. "Die zwei sind diejenigen, die eine Einzel-Medaille gewinnen können", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach den ersten Eindrücken im Planica.

Vor zwei Jahren in Oberstdorf waren die DSV-Kombinierer ohne Titel geblieben, zum nahenden Abschied von Weinbuch soll nun Gold her. Dabei steht vor allem Titelverteidiger Johannes Lamparter aus Österreich im Weg. Ein Fragezeichen steht noch hinter der Form des eigentlichen Dominators Jarl Magnus Riiber, der zuletzt gesundheitlich angeschlagen mehrfach fehlte.

Weltmeisterin Althaus greift im Team an

Für die erste Medaille des Tages soll jedoch eine Altbekannte sorgen: Angeführt von der frisch gebackenen Weltmeisterin Althaus hat das deutsche Frauen-Team ab 12.15 Uhr gute Chancen auf einen erneuten Coup. "Ich glaube, jede Medaille hat etwas für sich", sagte Althaus, die seit Donnerstag auf einer Wolke schwebt: "Im Team gewinnen ist auf jeden Fall mega geil."

Hennig startet in die WM

Und als wäre das alles noch nicht genug, wartet auch in der Loipe ein Highlight: Die deutsche WM-Hoffnung Katharina Hennig steigt ab 14.00 Uhr im Skiathlon über 15 km in die Titelkämpfe ein. Eine Medaille wäre zwar eine faustdicke Überraschung - würde aber zum Super-Samstag in Planica passen.