Nordische Ski-WM WM-Medaille - aber kein Rekord für Skispringerin Althaus

Nächste Medaille für Skispringerin Katharina Althaus. Mit Bronze verpasste die Oberstdorferin aber einen Rekord. Zudem gab es eine Überraschungsweltmeisterin.

Skispringerin Katharina Althaus hat auch von der Großschanze eine Medaille gewonnen. Nach drei Goldenen flog die Oberstdorferin am Mittwoch (01.03.2023) zu Bronze. Mit Weiten auf 126,0 und 128,0 Metern musste sich die 26-Jährige nur Überraschungs-Weltmeisterin Alexandia Loutitt aus Kanada und Maren Lundby aus Norwegen geschlagen geben.

Althaus verpasst Gold-Rekord

Althaus flog mit dem verpassten Gold auch an einem Rekord vorbei. Die 26-Jährige hätte ihren achten WM-Titel holen können, das gelang bei den Skispringern zuvor nur dem Österreicher Thomas Morgenstern. Zudem hätte Althaus als einzige Skispringerin, vier WM-Titel bei einer Weltmeisterschaft zu sammeln. Dafür gehört Althaus zum erlesenen Kreis mit Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Markus Eisenbichler, die bei einer WM drei Goldene gewannen.

Freitag und Heßler auf 19 und 26

Die Top-Plätze verpassten Pauline Heßler und Selina Freitag. Team- und Mixed-Team-Weltmeisterin Freitag ging mit vorsichtigen Podesthoffnungen ins Springen, wurde im ersten Durchgang aber Opfer der schwierigen Windverhältnisse an der Großschanze. Bei Rückenwind und wenig Anlauf landete Freitag schon nach 110,0 Metern und Rang 26. Mit 124,0 Metern im Finale konnte sie sich immerhin um sieben Plätze verbessern und wurde 19.

Heßler wurde bei ihrer WM-Premiere mit 106,0 und 115,0 Metern 26. Dabei verlor sie nach Rang 18 im ersten Durchgang im Finale noch acht Plätze. Auch Heßler erwischte schlechten Wind und sagte nach dem Wettkampf in der Sportschau: "Die Bedingungen waren sehr wechselhaft. Beim ersten Sprung war Wind, im zweiten kam noch Schnee dazu. Blöd gelaufen, beim nächsten Mal wird es besser."

Mechler: "So ein Durcheinander"

Bundestrainer Maximilian Mechler verzog in beiden Duchgängen immer wieder das Gesicht und schüttelte den Kopf: "Aus unserer Sicht müsste man länger warten, dass alle bei gleichen Bedingungen springen. Dass alle Rückenwind oder alle Aufwind haben. Und nicht so ein Durcheinander" , schimpfte der 39-Jährige nch dem ersten Sprung in der Sportschau.

