DSV-Kombinierer verpassen Sieg auf den letzten Metern

Erstmalig gingen die deutschen Kombinierer in der Formation Manuel Faißt, Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Terence Weber in ein Teamrennen. " Natürlich wollen wir gewinnen. Es ist die Generalprobe vor den Olympischen Spielen und wir wollen unseren Anspruch zeigen. Wir sind in einer guten Verfassung und haben das Zeug dazu ", hatte Frenzel die Richtung bereits nach dem Springen vorgegeben.

Dank vier guter Sprünge schaffte sich das DSV-Quartett eine perfekte Ausgangsbasis für die 4x5 Kilometer auf der Langlaufstrecke. Faißt hielt mit seinen 95,5 Metern den Kontakt zu Norwegen, Geiger (93 m) sowie Frenzel, der mit 97,5 Metern den weitesten und technisch saubersten Sprung der gesamten Konkurrenz zeigte, und Weber konnten schließlich einen Vorsprung von 21 Sekunden aufbauen. Da zeigte sich einmal mehr, dass die Saison-Vorbereitung mit dem Fokus auf dem Springen genau richtig war.