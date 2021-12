Riiber springt der Konkurrenz einmal mehr davon

Deutsche Starter in Schlagdistanz

29 Sekunden hat Riiber zwischen sich und seine nächsten Verfolger gelegt. Die Österreicher Johannes Lamparter (140,0 m ) und Mario Seidl (134,5 m ) folgen auf den Rängen zwei und drei.

Eric Frenzel unterstrich einmal mehr seine starke Sprungform in diesem Winter. 135 Meter, dazu eine ordentliche Landung brachten ihm einen Platz in der Verfolgergruppe. Auf den Spitzenreiter hat er 56 Sekunden Rückstand, auf das Podium lediglich 24. " Ich bin auf einem sehr guten Niveau unterwegs und sehr zufrieden. Die Selbstsicherheit ist zurück und ich kann wieder mehr Vertrauen in den Sprung legen. Je weniger man denkt, umso besser ist es ", so der 33-Jährige in der Sportschau, der nun auf einen " schnellen Ski " im Langlauf hofft.

Zweitbester der DSV-Kombinierer ist Terence Weber, der als Elfter (134 m /+ 1:14 min ) einen deutschen Block mit Manuel Faißt (132,0 m/+ 1:16 min) und Vinzenz Geiger (130,0 m /+ 1:25 min ) anführt. Geiger war mit seinem Sprung nicht zufrieden, er sei zu " aggressiv " in der Luft gewesen und habe dadurch wichtige Meter verschenkt. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen wolle er nun eine Gruppe bilden und " das Feld aufrollen ".

Rießle fällt Stein vom Herzen

Wenige Plätze dahinter folgt Fabian Rießle (17./+ 1:41 min ), der nach den eher mäßigen Leistungen in Ruka (Platz 29 und 17) schon ungewohnt früh von der Schanze gehen musste. Er nutze die guten Bedingungen und segelte auf starke 132,5 Meter. Nachdem er am Samstag beim Teamwettbewerb nur Zuschauer war, fiel ihm nun " ein Stein vom Herzen " nach dem guten Sprung. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verließ er den Schanzenauslauf.

Julian Schmid und Johannes Rydzek haben auf den Positionen 29 und 30 bereits über zweieinhalb Minuten Rückstand auf die Spitze, sollten aber durch ihre guten Laufleistungen noch einige Kontrahenten schlucken können.

