Weltcup in Schonach Kombi - Sprungsiegerin Gerboth in Schonach die Gejagte Stand: 18.01.2025 11:33 Uhr

Maria Gerboth hat am Samstag (18.01.2025) beim Heimweltcup in Schonach für Jubel gesorgt: Die Thüringerin gewann das Springen und geht als Führende in den abschließenden Langlauf. Die Entscheidung beim Kampf um den Schwarzwaldpokal fällt ab 13.10 Uhr (Sportschau-Livestream und Ticker).

Dann wird Gerboth (WSV Schmiedefeld) den Aten der Jägerinnen schnell spüren. Yuna Kasai (Japan) und Lisa Hirner (Österreich) gehen unmittelbar nach Gerboth (+0,02 Sekunden) auf die Fünf-Kilometer-Strecke.



Dahinter folgt eine große Gruppe, zu der völlig überraschend auch Trine Göpfert vom WSV Reit im Winkl gehört. Mit 92,5 Meter verschaffte sich die erste 19-Jährige als Vierte eine glänzende Ausgangslage und geht sogar fünf Sekunden vor Überfliegerin Ida Marie Hagen aus Norwegen ins Rennen im klassischen Gundersen-Wettbewerb.

Armbruster braucht schnelle Beine

Hagen hat in Schonach erneut beste Chancen auf ihren fünften Sieg im fünften Rennen. Die überragende Kombiniererin ist eine begnadete Läuferin und dürfte den Rückstand von 25 Sekunden aufholen.

Aufholen muss auch Lokalmatadortin Nathalie Armbruster. Auf ihrer Heimschanze kam sie auf 91 Meter und Platz zehn. Das Feld liegt allerdings dicht beisammen - zum vierten Platz sind es nur zwölf Sekunden, auf Rang eins hat Armbruster 32 Sekunden Rückstand. Armbruster geht direkt hinter Jenny Nowak (90,5 m / + 31 s) in die Loipe. " Ein Heim-Weltcup bedeutet irgendwo aber auch mehr Druck, weil man noch einmal mehr zeigen will, was man kann. Letztendlich möchte ich einfach die positive Stimmung und die einzigartige Schonacher Atmosphäre mitnehmen" , sagte Armbruster, der der Sprung auf das Siegertreppchen durchaus noch zu zutrauen ist.

Trio hat Top Ten im Blick

Anne Häckel (VSC Klingenthal/88,5 m) und Ronja Loh (VSC Klingenthal/89,5 m) haben auf der Schanze einige Meter verloren, liegen aber immer auf Top-Ten-Kurs. Allerdings hatten die Kombiniererinnen den Fokus in der langen Wettkampf-Pause auf das Springen gelegt und auch auf den WM-Anlagen in Trondheim trainiert. " Läuferisch haben wir länger keinen Wettkampf gehabt. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich nach der Weltcup-Pause die Dinge in Schonach gestalten" , sagte Bundestrainer Florian Aichinger.

Würth - Infekt mit Folgen

Svenja Würth (SV Baiersbronn) muss aufgrund langwieriger Folgen eines Nebenhöhleninfekts weiter pausieren und wird auch am Sonntag (9:00/15:30 Uhr im Sportschau-Ticker) den zweiten Heim-Wettbewerb, der im Compact-Format stattfinden wird, verpassen.