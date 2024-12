Noko-Weltcup in Lillehammer Schmid und Geiger in Lauerstellung Stand: 08.12.2024 12:44 Uhr

Beim neuen Individual-Compact-Format der Nordischen Kombinierer haben sich Julian Schmid und Vinzenz Geiger nach dem Springen am Sonntagmorgen (08.12.2024) in Lillehammer eine gute Ausgangsposition erarbeitet.

Schmid geht als Vierter mit 17 Sekunden Abstand und Geiger als Sechster (+ 26 Sekunden) in den nur 7,5 Kilometer langen Lauf - ab 14.05 Uhr in der Sportschau und im sportschau.de-Liveticker. Von vorne weg darf der Norweger Jarl Magnus Riiber in die Loipe, es folgen die drei Österreicher Thomas Rettenberger, Johannes Lamperter und Franz-Josef Rehrl - Rehrl startet zeitgleich mit Schmid. Auch in den Top-Ten landeten Wendelin Thannheimer (9.) und Manuel Faißt (10.) - beide auch noch mit guten Chancen, noch Plätze gutzumachen.

Schon in Ruka gab es Top-Ergebnisse

Die neue Wettbewerbsform mit fixen Zeitabständen nach dem Springen (maximal sechs Sekunden, egal wie groß die Abstände von der Schanze sind) schien den Deutschen schon nach dem ersten Rennen in Ruka wie auf den Leib geschneidert: Vinzen Geiger und Julian Schmid landeten auf dem Podium, sechs DSV-Athleten kamen in die Top-14.

Supersprung von Thannheimer

Auch in Lillehammer begann es richtig gut. Thannheimer ging mit Startnummer 39 als erster Deutscher an den Tisch - und haute richtig einen raus. 137 Meter waren die bis dahin mit Abstand beste Weite, dazu bekam er auch noch einen Telemark bei der Landung hin.

Kurz nach ihm vermasselte Terence Weber seinen Versuch komplett, sprang 14 Meter kürzer. Auch David Mach hatte Probleme mit dem einsetzenden Rückenwind, pendelte in der Luft ziemlich hin und her und kam nur auf 124 Meter.

Faißt kämpft mit dem Wind

Für Faißt war es ebenfalls problematisch: Ständig wechselten die Windbedingungen, bei ihm kam auch wieder so starker Rückenwind auf, dass die Jury den Start erst noch einmal abblies - für seine ziemlichen mauen 123 Meter bekam er dann aber anschließend zehn Punkte zusätzlich und rückte so im Klassement deutlich nach vorne.

Ganz schlimm erwischte es aber Johannes Rydzek, der eine richtige Bruchlandung erlebte: Auch gehandicapt durch den Rückenwind landete er abgeschlagen bei nur 118 Metern. Kopfschüttelnd schaute er anschließend nach oben - als 26. in der Loipe hat er keine Chance mehr auf eine Top-Platzierung.

Schmid mit geballter Faust im Ziel

Dass mehr drin gewesen wäre, zeigte direkt nach ihm mit 128,5 Metern - und noch sieben Bonuspunkten und einer sehr guten Haltung. Auch Julian Schmid zauberte, feierte seine 133 Meter mit der geballten Faust und hat nun auf den drei Runden im Langlauf noch alle Chancen.