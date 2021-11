Nordische Kombination | Ruka

Nordische Kombination - Riiber fliegt allen davon, Faißt bester Deutscher

Mit einem perfekten Sprung ist Jarl Magnus Riiber in die Weltcupsaison in der Nordischen Kombination gestartet. Manuel Faißt konnte auf der Schanze in Ruka als einziger Deutscher mit Riiber mithalten.