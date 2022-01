Das Springen am Finaltag des Nordic-Combined-Triples in Seefeld ist abgesagt worden. Wie schon am Freitag haben die Windbedingungen auch am Sonntag (30.01.2022) keinen gültigen Wettkampf zugelassen. Zum Schutz der Athleten wird deswegen zum zweiten Mal an diesem Wochenende der provisorische Wettkampfsprung herangezogen.