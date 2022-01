Verfolger schließen schnell auf

Der Este Kristjan Ilves ging nach einem Sprung auf 104 Meter als erster in die Loipe. 40 Sekunden betrug sein Vorsprung auf die Verfolger, die von Terence Weber angeführt wurden. Auf den ersten anderthalb Kilometer konnte er sein Polster behaupten, dann aber machte die Gruppe hinter ihm Druck. Am Anstieg in der zweiten Runde zog das Feld angeführt von Vinzenz Geiger locker an Ilves vorbei.

Nach der Hälfte der 5 Kilometer hatte sich eine zehnköpfige Spitzengruppe gebildet, darunter die vier Deutschen und auch die anderen Favoriten wie der Weltcup-Führende Lamparter und der Vortagessieger Jarl Magnus Riiber.

Geiger und Lamparter machen es unter sich aus

Doch der Norweger bekam Probleme und konnte nach etwas mehr als sechs Kilometern dem Tempo nicht mehr folgen. Gemeinsam mit Ilves fiel er Stück für Stück zurück. Ungewöhnlich für Riiber, der sonst die Rennen immer von vorne gestalten kann.

An der Spitze lief Geiger das Rennen von vorne, hatte aber mit Lamparter und dem Norweger Joergen Graabak erbitterte Konkurrenz, während Schmid, Weber und Frenzel abreisen lassen mussten. Am vorletzten Anstieg erhöhte der Österreicher noch einmal das Tempo. Nur Geiger konnte mitgehen und hatte im Finale die meisten Körner.

Viele Unterbrechungen beim Springen

Kristjan Ilves in Seefeld

Das Springen zuvor war mal wieder zu einer Geduldsprobe verkommen. Wie schon am Vortag machte der Wind den Aktiven und der Jury das Leben schwer. Mehrfach mussten Athleten wieder vom Balken, die Jury reagierte mit Anlaufveränderungen. Zwischenzeitlich gab es sogar eine fast 25-minütige Unterbrechung, weil die Bedingungen einfach zu schlecht waren.

Ilves kam damit am besten zurecht und sicherte sich so den ersten Startplatz für den Langlauf. Die deutschen Kombinieren kamen größtenteils gut mit den Bedingungen klar und konnten sich mit einem Quartett in den Top Ten platzieren. Lediglich Johannes Rydzek und Fabian Rießle mussten sich nach schwächeren Sprüngen im hinteren Teil des Feldes einsortieren. Riiber war von einer Bö erwischt worden und konnte so nicht seine gewohnte Leistung abrufen.

Das Seefeld-Triple

An drei Tagen in Folge wird in Seefeld ein Wettkampf ausgetragen, dabei steigert sich die Laufdistanz von 7,5 über 10 auf 12,5 km. Gesprungen wird jeweils einmal. Die Top 15 jedes Tages erhalten Bonuspunkte, die sie als Vorsprung mit in den nächsten Tag mitnehmen. Wer am Sonntag als Erster das Ziel erreicht, ist Gesamtsieger.