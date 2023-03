Weltcupfinale in Lahti Nordische Kombi: Entscheidung um Gesamtweltcup und Nationenwertung Stand: 22.03.2023 15:13 Uhr

Für Julian Schmid geht es am letzten Weltcup-Wochenende noch um den Gesamtweltcup, Für das deutsche Team um die Nationenwertung in der Nordischen Kombination.

Vor dem letzten Weltcup-Wochenende des Winters führt der Österreicher Johannes Lamparter die Gesamt-Wertung mit 1.325 Punkten vor Julian Schmid (1.179) an. " Ich hoffe natürlich, dass ich noch einmal eine richtig gute Leistung zeigen und ich mich mit noch einmal richtig guten Ergebnissen aus dieser Saison verabschieden kann ", hofft Schmid. Noch sind 200 Punkte in den letzten beiden Einzel-Wettbewerben zu vergeben und auch der 23-Jährige Oberstdorfer hat Chancen auf den Gesamtsieg.

Finale in Nationenwertung und Gesamtweltcup

Der scheidende Bundestrainer Herrmann Weinbuch blickt jdedenfalls mit einem guten Gefühl auf die letzten Entscheidungen unter seiner Regie: "I n der Nationenwertung liegen wir vorne, das gilt es zu verteidigen. Wir wollen den Nationencup gewinnen, und beim Julian geht es auch noch um den zweiten Gesamt-Weltcup-Platz, den er sich in Oslo erkämpft hat. Den will er natürlich auch verteidigen - das wäre ein toller Erfolg für den jungen Mann! "

Auch dem Teamevent misst Weinbuch eine besondere Bedeutung bei: " Den Teamsprint hatten wir dieses Jahr noch nicht - wahrscheinlich wird das das neue Teamformat für Olympia - von daher hat das auch eine besondere Note ".

Frenzels auf Abschiedsvorstellung

Es sind auch die letzten Wettkämpfe für Erik Frenzel, der sich vom Leistungssport verabschiedet. " Ich fühle mich mit der Entscheidung wohl ", sagt Frenzel vor seinem letzten Weltcup-Wochenende.

Der Nordischen Kombination will der 34-Jährige allerdings treu bleiben und kann sich einen Job als Trainer und irgendwann auch als Bundestrainer vorstellen. "D ie Nordische Kombination ist die Sportart, die ich liebe und in der ich viele Erfahrungen gesammelt habe. Es wäre schön, da Dinge weiterzugeben ", so Frenzel.

Das Aufgebot für Lahti:

Manuel Faißt (SV Baiersbronn), Eric Frenzel (SSV Geyer), Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf), Jakob Lange (WSV Kiefersfelden), Johannes Rydzek (SC Oberstdorf), Julian Schmid (SC Oberstdorf) und Terence Weber (SSV Geyer).