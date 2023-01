Nordische Kombination Deutsche Kombinierer in der Loipe gefordert Stand: 28.01.2023 11:17 Uhr

Die deutschen Kombinierer sind in Seefeld nicht ganz nach vorne gesprungen, vor allem Julian Schmid und Vinzenz Geiger haben aber dennoch Chancen.

Das Springen in Seefeld gewann der Österreicher Johannes Lamparter, der um 13.40 Uhr den Langlauf eröffnen wird. Dahinter flogen Ryota Yamamoto und Kristian Ilves auf die Plätze.

Julian Schmid hat als Fünfter (+35 Sekunden) gute Chancen, noch Plätze gutzumachen und das Podium zu erreichen. Das gilt auch für Vinzenz Geiger auf Platz 6 (+ 38 Sekunden). Schmid war am Vortag beim Sieg von Jens Luras Oftebro auf den dritten Platz gelaufen, der Norweger liegt nach dem Springen am Samstag lediglich auf dem zwölften Rang (+1:04).

Weitere Deutsche recht weit zurück

Für die übrigen Deutschen lief es nicht ganz so gut. Manuel Faißt (14.), Eric Frenzel (16.), Johannes Rydzek (22.), Jakob Lange (24.) und Fabian Rießle (36.) schafften es nicht in die Top Ten.

Das Seefeld-Triple ist für die Kombinierer der Höhepunkt der Weltcup-Saison. An drei Tagen finden drei Wettkämpfe statt, jeder Athlet nimmt seinen Vorsprung mit in den nächsten Tag. Wer am Sonntag nach dann 12,5 Kilometern als Erster die Ziellinie überquert, ist Gesamtsieger.

Triple: Drei Rennen an drei Tagen

Das Triple in Seefeld ist eine Besonderheit im Weltcup-Kalender. An drei aufeinanderfolgenden Tagen werden drei Rennen über drei verschiedene Distanzen gelaufen (7,5 / 10 / 12,5 Kilometer). Abhängig von der Platzierung nehmen die Athleten eine fixe Punktzahl als Vorsprung mit in den nächsten Tag. Wer am Sonntag als erster ins Ziel kommt, darf sich schließlich "Triple-Sieger" nennen.