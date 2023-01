analyse Nordische Kombination Armbruster in Seefeld auf Podiumskurs Stand: 27.01.2023 11:34 Uhr

Die Nordischen Kombiniererinnen sind erstmals im traditionsreichen Seefeld am Start. Die beste Ausgangslage beim Premierenevent hat sich die Favoritin gesichert.

Natalie Armbruster hat ihre starke Form auch in der knapp dreiwöchigen Wettkampfpause nicht verloren. Nach dem Springen zum ersten Wettkampf im österreichischen Seefeld liegt sie auf dem zweiten Platz hinter der norwegischen Dominatorin Gyda Westvold Hansen. Armbruster hat nach ihren 95,5 Metern 31 Sekunden Rückstand auf die Führende, damit peilt die 17-Jährige ihre fünfte Pdestplatzierung im Einzel in diesem Winter an.

Zweitbeste DSV-Athletin auf der Toni-Seelos-Olympiaschanze war Maria Gerboth (88,5 m/+1:43 Minuten). 13 Sekunden dahinter folgt Cindy Haasch (87,5 m), Sophia Maurus hat als 16. des Springens (89 m) bereits 2:10 Minuten Rückstand.

Nicht an den Start ging Svenja Würth. Die ehemalige Spezialspringerin hatte sich im Training eine Knieverletzung zugezogen und wollte deshalb mit Blick auf die anstehenden Weltmeisterschaften in Planica (21. Februar bis 5. März) kein Risiko eingehen.