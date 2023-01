Nordische Kombination Schmid greift in Seefeld das Podest an Stand: 27.01.2023 12:49 Uhr

Julian Schmid hat sich beim ersten Springes des Nordic Combined Triples in Seefeld in eine gute Ausgangslage gebracht. Hinter zwei Japanern und einem Norweger ist er Vierter.

Julian Schmid geht nach einem Sprung auf 103,5 Metern als vierter Läufer in das erste Rennen des Triples in Seefeld. Knapp eine halbe Minute liegt er hinter dem Führenden Ryota Yamamoto aus Japan. Den weitesten Sprung des Tages zeigte der Weltcup-Gesamtführende Jarl Magnus Riiber, der mit 109 Metern zwar zwei Meter weiter sprang als sein Kontrahent, aber bei der Landung wackelte und so Punktabzüge erhielt. Dritter vor dem abschließenden 7,5-Kilometer-Lauf (ab 15 Uhr im Liveticker) ist Yamamotos Landsmann Yoshito Watabe (107,5 Meter /+32 Sekunden).

Frenzel und Faißt gehen zeitgleich auf die Strecke

Eric Frenzel, der die ersten vier Auflagen des Triples von 2014 bis 2017 gewinnen konnte und damit Rekordsieger des Formats ist, zeigte einen ordentlichen Sprung auf 103 Meter und hat er 1:04 Minuten Sekunden Rückstand auf die Spitze. Damit kann Frenzel eine Laufgruppe mit Manuel Faißt bilden, der bei deutlich schlechteren Bedingungen und 99 Metern fast zeitgleich auf die Strecke gehen wird. Olympiasieger Vinzenz Geiger rangiert nach 99 Metern (+1:11 Min.) auf Position 16.

Johannes Rydzek hatte bei Rückenwind keine Chance auf eine dreistellige Weite und landete bei 98 Metern (+1:28 Min.). Weiterhin auf Formsuche ist Fabian Rießle. Nach schwachen Trainingseindrücken bekam er seinen Sprung auch nicht im Wettkampf auf die Schanze und musste trotz Windunterstützung bereits bei 96,5 Metern aufsetzen (37./+2:14 Min.). Zwischen die beiden Routiniers hat sich noch Jakob Lange positioniert (99,5 m/+1:52 Min.).

Triple: Drei Rennen an drei Tagen

Das Triple in Seefeld ist eine Besonderheit im Weltcup-Kalender. An drei aufeinanderfolgenden Tagen werden drei Rennen über drei verschiedene Distanzen gelaufen (7,5 / 10 / 12,5 Kilometer). Abhängig von der Platzierung nehmen die Athleten eine fixe Punktzahl als Vorsprung mit in den nächsten Tag. Wer am Sonntag als erster in Ziel kommt, darf sich dann "Triple-Sieger" nennen.