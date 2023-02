Nordische Kombination Kombi-Ass Schmid wieder mit besten Podestchancen Stand: 05.02.2023 11:17 Uhr

Der deutsche Kombinierer Julian Schmid liefert beim Heimspiel in Oberstdorf zuverlässig und greift auch am zweiten Tag das Podest an. Er geht als Dritter in den anschließenden 10-Kilometer-Langlauf ab 14.45 Uhr und wird den Führenden Franz-Josef Rehrl jagen.

Die Weltmeisterschaft ab 21. Februar in Planica wirft in Oberstdorf ihre Schatten voraus und fordert Opfer. In Abwesenheit von Vinzenz Geiger, Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak war die Bühne mal wieder für die Österreicher frei.

Ein Trio jagt Rehrl

Sprungwunder Franz-Josef Rehrl gelang mit 143 Metern ein Traumsprung. Der Österreicher wird damit in der Loipe der Gejagte sein und trotz fast einer Minute Vorsprung wohl schnell den Atem der Verfolger spüren. Sein Teamkollege und Weltcupspitzenreiter Johannes Lamparter (+ 57 Sekunden) wird gemeinsam mit Schmid (+ 1:02 Minuten) und dem Norweger Jens Luraas Ofetbro (+1:12) die Verfolgung aufnehmen. Rehrl gilt nicht als bester Läufer und die Chance, noch ganz nach vorn zu laufen, ist für das Verfolgertrio groß.

Zumal Schmid vor Selbstvertrauen strotzt. Nach seinem vierten Platz am Samstag kündigte er an: "Wenn ich meine Sache auf der Schanze mache, starte ich mit Johannes und Franz zusammen und dann kriegen sie mich nicht los." Jetzt startet er gemeinsam mit Lamparter und der wird nicht bummeln können, wenn er gewinnen will.

Weber als 14. zweitbester Deutscher

Schmid war wieder der deutsche Lichtblick. Als zweitbester aus dem DSV-Team ist der starke Springer Terence Weber zur Halbzeit 14. Er erwischte mit 123,5 Meter endlich mal einen guten Versuch, hat aber auch schon 2:01 Minuten Rückstand.

Die einst auf Sieg programmierten Routiniers Eric Frenzel (18./122,5 Meter/ + 2:38 Minuten) , Johannes Rydzek (26./116/ + 3:27) und Fabian Rießle (32./115,5/ + 3:49) kämpfen in Oberstdorf auch um ein WM-Ticket und haderten auf der Schanze mit Rückenwind und ihren Leistungen. Ein Platz auf dem Podest ist für das Trio schon zur Halbzeit außer Reichweite.

Rießle bitter enttäuscht

Während Frenzel und Rydzek durchaus auf einen Platz im WM-Team hoffen dürfen, sieht es für den neunmaligen Weltcupsieger Rießle düster aus, weil auf der Schanze einfach nichts mehr zusammenläuft. Mit 115,5 Metern sprang er sich - auch was die WM betrifft - ins Abseits. Er wird in der Loipe wieder einige Plätze herausholen können, doch um sich mit glänzend aufgestellten Kombi-Team einen WM-Platz zu ergattern, muss beides klappen.

Lange darf hoffen

Jakob Lange war mit 126,5 Metern gut dabei und geht als 20. nur wenige Sekunden nach Frenzel auf die Strecke. Dagegen schwächelt Manuel Faißt ausgerechnet vorm Saisonhöhepunkt. Mit 119 Metern (21./ + 3:02) blieb er wie schon am Samstag deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Möglich, dass er erneut auf den Langlauf über zehn Kilometer verzichtet.

Lokalmatador Wendelin Thannheimer hatte Pech und Rückenwind: mit 111,5 Metern geht er schon mit einem Rucksack von 3:19 Minuten auf die Strecke. Christian Frank (117/ + 3:41), der am Samstag als 32. knapp die Punkte verpasste, liegt genau wie David Mach (113/ + 4:09) schon deutlich zurück.

WM-Generalprobe in Schonach

Der letzte Weltcup vor der Weltmeisterschaft findet am kommenden Wochenende in Schonach statt. Dann sind auch wieder die Kombiniererinnen mit von der Partie - und hoffentlich auch wieder Deutschlands Top-Kombinierer Vinzenz Geiger, der zum Leidwesen der tausenden Fans ausgerechnet bei seinem Heimspiel beide Wettbewerbe verpasste. "Ich bin wieder etwas angeschlagen. Das ist sehr schade und tut sehr weh, aber wenn ich starte und mir dann die Saison versaue, wäre es das auch nicht wert", sagte der WM-Hoffnungsträger Geiger im Ersten.

Auch Kombi-König Jarl Magnus Riiber war wieder nicht dabei. Er kämpft seit Wochen mit Magenproblemen, verursacht durch einen Parasit. Auch sein Teamkollege Jörgen Graabak, in Bestform auf jeden Fall ein Medaillenkandidat, fehlte.

