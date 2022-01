Deutsche Kombinierer nach Springen in Val di Fiemme vorn dabei

Österreicher führt

Bester nach dem Springen und damit der Gejagte im Langlauf ab 12.30 Uhr ist der Österreicher Johannes Lamparter, der auf 105,5 Meter flog und 14 Sekunden vor Frenzel in die Loipe geht. "Da sind ein paar schnelle Jungs hinter mir. Mein Plan ist: Volle Attacke" , kündigte der laufstarke 20-Jährige Spitzenreiter an.

Fünf Deutsche in den Top 15

In Abwesenheit einiger Top-Athleten schafften es im Springen fünf Deutsche in die Top 15. Neben Frenzel, Geiger und Schmid ist Johannes Rydzek mit einem Satz auf 101 Meter Zehnter (+ 38 Sekunden), Fabian Rießle ist nach 98,5 Metern 14. (+ 50 Sekunden), Manuel Faißt liegt nach 97,5 Metern zwischenzeitlich auf Rang 16 (+ 52 Sekunden), Jakob Lange kam nur auf 94 Meter und damit auf Rang 40. (+ 2:04 Minuten).

Rydzek: "Wusste, dass es in mir steckt"

Den besten Sprung des bisherigen Winters erwischte Sechsfach-Weltmeister Johannes Rydzek. Der Oberstdorfer, dem die Olympia-Quali-Norm noch fehlt, jubelte im Auslauf und sagte später in der Sportschau: "Ich wusste, dass es in mir steckt, es hat bisher im Wettkampf aber noch nicht funktioniert. Aber jetzt hat es endlich mal geklappt. Ich bin gern hier in Predazzo, dolce vita und so. Aber es wird noch ein hartes Stück Arbeit."

Weber, Riiber, Herola nicht am Start

Terence Weber, der beste Deutsche im Weltcup, setzte nach seinem Start bei der Mixed-Team-Premiere am Freitag (07.01.2022), am Samstag aus. Weltcup-Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber aus Norwegen fehlt wegen Rückenproblemen, und auch der beste Langläufer der Kombinierer, Ilkka Herola aus Finnland, ist nicht am Start. Der 26-Jährige muss nach einem positiven Corona-Test aussetzen.

Langlauf ab 12.30 Uhr - Außerdem Frauen-Massenstart

Der 10-Kilometer-Langlauf des Gundersen-Wettkampfes startet ab 12.30 Uhr. Außerdem steht am Samstag für die Frauen noch ein Massenstart auf dem Programm. Ab 13.30 Uhr geht es dabei zunächst in die 5-Kilometer-Loipe, ab 18 Uhr folgt ein Flutlicht-Springen von der Normalschanze.