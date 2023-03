Nordische Kombination Riiber springt auf die Top-Position Stand: 12.03.2023 09:55 Uhr

An Jarl Magnus Riiber wird auch am Sonntag in der Nordischen Kombination kein Weg vorbeiführen. Der Norweger geht erneut als Führender in die Loipe.

Riiber sprang zwar nicht ganz so klar nach vorne wie am Samstag, als er mit mehr als einer Minute Vorsprung in die Spur ging. Dennoch wird Riiber auch am heutigen Sonntag den Langlauf um 13.45 Uhr eröffnen - diesmal mit 13 Sekunden vor dem ärgsten Konkurrenten.

Gute Chancen für Schmid

Mit Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz gehen danach zwei Österreicher in die Spur. Danach folgt schon Julian Schmid, der damit wieder beste Chancen auf einen Platz unter den besten Drei hat. Auf Riiber beträgt Schmids Rückstand allerdings beriets 1:39 Minuten.

Auch Vinzenz Geiger konnte nach einer schwachen Sprung-Vorstellung am Samstag überzeugen. Er sprang auf Platz acht (+1:54) - und damit noch vor den starken Österreicher Johannes Lamparter, für den es nur zu Platz zehn reichte.

Eric Frenzel (+3:34) folgt im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere erst auf Position 35. Besser lief es für Jakob Lange (14./+2:17), Johannes Rydzek (18./+2:36) und Terence Weber (20./+2:38).