Deutsches Trio will sich absetzen

Dort drückte mit Ilkka Herola einer der stärksten Langläufer gleich zu Beginn aufs Tempo, um schnell Lücken im Feld zu reißen - und Meter für das Skispringen gutzumachen. Den deutschen Athleten um Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Terence Weber gelang es, sich in der Spitzengruppe zu positionieren, auch Jarl Magnus Riiber, der drei der bisherigen vier Rennen gewinnen konnte, war vorne mit dabei.

Auch nach der Hälfte des Rennens war keiner der Top-Kombinierer abgehängt, auch wenn vor allem Johannes Rydzek, Frenzel und Geiger an der Spitze die Geschwindigkeit hoch hielten. Die drei DSV -Athleten bildeten auch das Führungstrio nach 6,2 Kilometern - nur eben mit allen Konkurrenten im Schlepptau.

Riiber bleibt dran und zeigt seine Sprinterqualitäten

Zu Beginn der letzten Runde setzte sich der Weltcupzweite Johannes Lamparter an die Spitze und forcierte nochmals. Dreimal wurde er in diesem Winter bereits Zweiter, hofft in Otepää auf seinen ersten Sieg. Doch der Angriff des Österreichers blieb ebenso erfolglos wie der folgende von Geiger oder Herola.

Am Ende kam es zum Zielsprint zwischen einer Reihe von Athleten - und den konnte tatsächlich Riiber für sich entscheiden, der als ohnehin bester Springer nun auch noch mit der besten Ausgangsposition auf die Schanze gehen wird. Hinter dem Norweger kamen Geiger und Jörgen Graabak ins Ziel.

Rydzek wurde Vierter, Frenzel, Fabian Rießle und Weber belegten die Plätze sechs bis acht. Manuel Faißt schaffte es auf Rang 13, Julian Schmid beendete den Massenstart als 24.. Lamparter geht als Fünfter mit einer guten Ausgangsposition auf die Schanze.

Die Schanze macht den Deutschen Hoffnung

Das Springen der Männer soll um 15.30 Uhr stattfinden, erstmals wird die Anlage in Otepää eine sein, auf der nicht so große Weiten erzielt werden können - ein Vorteil für die deutschen Athleten, die zuletzt im Springen schwächelten? " Ich glaube, dass wir zurzeit auf der kleinen Schanze etwas stärker sind. Das könnte uns entgegenkommen, wir sind gut in Form ", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

sho | Stand: 11.12.2021, 10:09