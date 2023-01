Nordische Kombination Weltcup in Otepää ohne Geiger und Rydzek Stand: 05.01.2023 12:47 Uhr

Rückschlag für Vinzenz Geiger: Der zuletzt so erfolgreiche Nordische Kombinierer verpasst den Weltcup in Otepää wegen gesundheitlicher Probleme. Auch Teamkollege Johannes Rydzek fällt aus.

Die deutschen Nordischen Kombinierer müssen beim Weltcup in Estland ohne ihren zuletzt besten Athleten Vinzenz Geiger auskommen. Der 25 Jahre alte Olympiasieger habe "Schnupfen und leichtes Fieber ", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Auch Rydzek fällt aus

Auch Johannes Rydzek fällt aus. Der Routinier (31) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. In Otepää stehen für das Weinbuch-Team von diesem Freitag an ein Mixed-Rennen sowie zwei Einzelwettbewerbe auf dem Programm.

Geiger zuletzt Sieger in Ramsau

Geiger zeigte sich zum Jahresende in Topform: Nach einer unglaublichen Aufholjagd gewann der Olympiasieger den letzten Weltcup in Ramsau, zuvor schaffte es der Oberstdorfer zweimal auf das Podest - auch in diesen Wettbewerben zündete er den Turbo.