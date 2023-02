Nordische Kombination Kombinierer Schmid bei Halbzeit in Schonach in Lauerstellung Stand: 11.02.2023 10:48 Uhr

Beim Heim-Weltcup in Schonach hat Julian Schmid Chancen auf das Podest. Der laufstarke Bayer liegt nach dem Springen in den Top 10. Vor ihm sind aber weitere gut Läufer.

Beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombinierer in Schonach hat es beim Springen der Männer nur einer der sieben deutschen Starter beim Springen in die Top 10 geschafft. Am Samstagmorgen flog Julian Schmid auf 96,5 Meter und wurde so Achter. Der 23-jährige Oberstdorfer geht damit am Mittag 49 Sekunden hinter dem Sprungsieger Ryota Yamamoto aus Japan in die 10-Kilometer-Loipe (Ab 13.45 Uhr im Sportschau-Liveticker).

Zwei Japaner vorn

Yamamoto, der Sprungbeste der gesamten Konkurrenz, flog auf 101,5 Meter und distanzierte so Landsmann Yoshito Watabe (+ 1 Sekunde) und den Esten Kristjan Ilves (+ 4 Sekunden). Vorn dabei auch die laufstarken Johannes Lamparter aus Österreich (+ 14 Sekunden) und Jens Luraas Oftebro aus Norwegen (+ 22 Sekunden). " Ich werde angreifen. Mal sehen, was nach vorn geht. Die werden vorn sicher auch hart arbeiten ", gab sich Schmid nach dem Springen im ZDF kämpferisch.

Einige Top-Athleten wie Vinzenz Geiger, Jarl Magnus Riiber oder Franz-Josef Rehrl sind nicht in Schonach am Start.

Weber noch in den Top 15

Im Kampf um das sechste deutsche Ticket für die Ski-WM in Planica legte Terence Weber mit 95 Metern und Rang 13 (+ 54 Sekunden) gegen Jakob Lange, der mit 93 Metern nur auf Platz 23 (+1:29 Minuten) kam, vor. David Mach (95,5 Meter) und Manuel Faißt 94,5 Meter) liegen als 17. und 19. rund 1 Minute hinter den Top-Athleten. Wendelin Thannheimer wurde mit 90,5 Metern 29., Fabian Rießle hadert weiter mit seine Sprungform, mit 89,5 Metern kam er nur auf Rang 32.

Greiger, Frenzel und Riiber fehlen

In Schonach nicht am Start sind unter anderem die drei deutschen Top-Athleten Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Johannes Rydzek. Das Trio feilt mit Blick auf die Nordische Ski-WM Ende Februar mit einem Extra-Training in Oberstdorf an der Sprungform. Außerdem nicht am Start Norwegens Top-Kombinierer Jarl Magnus Riiber, der nach einem Trauerfall in der Familie auf die Reise in den Schwarzwald verzichtete. Auch Österreichs Franz-Josef Rehl macht eine formbedingte Pause.