Entscheidung am Sonntag Kombinierer Geiger führt in Klingenthal - Frenzel Dritter Stand: 21.01.2023 16:37 Uhr

Der Wind wirbelt den Nordischen Kombinierern in Klingenthal das Programm durcheinander. Am Samstag (21.01.2023) wurde nicht gesprungen - dafür ging es im Massenstart zunächst in die Loipe. Dort konnten Vinzenz Geiger und Eric Frenzel glänzen.

Von Dirk Hofmeister und Jonas Schlott

Erst war kein Schnee da, dann wehte zu viel Wind durch das Vogtland. Der Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal hatte auch am Samstag mit widrigen Bedingungen zu kämpfen.

Nachdem die Wettkämpfe aufgrund von Schneemangel auf dieses Wochenende verschoben wurden, konnte das geplante Springen aufgrund des starken Windes nicht ausgetragen werden. Stattdessen wurde der erste von zwei Wettkämpfen zweigeteilt: Die Jury des Weltverbandes FIS entschied, den Langlauf über 10 Kilometer zunächst als Massenstartrennen vorzuziehen. Das Springen soll am Sonntag ab 8.30 Uhr nachgeholt werden.

Geiger siegt - Frenzel vor heimischer Kulisse Dritter

Mit der ungewöhnlichen Entscheidung kam Vinzenz Geiger am besten zurecht. Der zuletzt angeschlagene Oberstdorfer hatte sich im Langlauf die beste Taktik zurechtgelegt, hielt sich lange im Schatten der Spitzengruppe auf, ehe er auf der letzten Runde die Führung übernahm. 28:41,5 Minuten bedeuteten Rang eins für den Olympiasieger.

" Ich habe nicht gewusst wie ich drauf bin, nachdem ich zuletzt mit einer Grippe im Bett lag ", analysierte Geiger sein Rennen im ZDF: " Deshalb habe ich mich am Anfang zurückgehalten. Morgen muss ich nun einen meiner besten Sprünge machen, da das Feld sehr eng beisammen ist ."

Frenzel: "Das Publikum hatte großartigen Anteil"

Zweiter wurde Jens Lurås Oftebro aus Norwegen (+1,2 Sekunden) vor Rekordweltmeister Eric Frenzel (+1,3). Der Lokalmatador belohnte sich vor heimischer Kulisse mit einem fantastischen Auftritt. " Das Publikum hatte großartigen Anteil daran ", erklärte Frenzel. Vor allem, da " Wind und Neuschnee kein einfaches Rennen " zuließen

Eric Frenzel lief beim Heimweltcup in Klingenthal auf Rang drei.

Johannes Rydzek kam als Zehnter ins Ziel. Direkt dahinter landete Fabian Rießle. Julian Schmid hatte an der Spitze viel investiert, belohnt wurde er aber nicht und mehr als Rang 16 kam nicht heraus. Terence Weber (24.) und Manuel Faißt (25.) haben ebenfalls noch Luft nach oben. Jakob Lange unterlief ein folgenschwerer Fehler, er wurde auf Rang 26 durchgereicht. Wendelin Thannheimer ist als 28. ebenfalls noch in den Top 30 dabei.

Schmid lange in der Führungsgruppe

Bei dichtem Schneefall und Wind führte Schmid gemeinsam mit dem Finnen Ilkka Herola das Feld auf der ersten Runde an. Geiger schob sich im Anschluss sukzessive nach vorne und nahm die Spitze ins Visier. Schmid forcierte derweil das Tempo, scheiterte aber mit seinem Versuch, erstmals eine Lücke zu reißen.

Auch nach vier Kilometern blieb das Feld dicht beisammen. Schmid gehörte weiter der Spitzengruppe an. Oftebro versuchte sich bei einem Anstieg abzusetzen, doch konnte seine Verfolger nicht abschütteln. Auch die weiteren DSV-Athleten hielten den Kontakt nach vorne.

Geiger und Frenzel rollen das Feld auf

Auf der vorletzten Runde wechselte die Führung ständig. Der Schnee war tief, die Kraftanstrengung an den Anstiegen enorm. Lange arbeitete sich kurz vor der Stadioneinfahrt nach vorn. In der Annahme, bereits das Ziel vor Augen zu haben, bog er falsch ab und musste umkehren. Langes Fehler konnte Geiger nutzen und ein paar Plätze gutmachen. Auch Frenzel mischte plötzlich ganz vorne mit.

Der Lokalmatador war es auch, der mit Oftebro, Geiger und Lamparter auf der letzten Runde die Tempoverschärfung mitgehen konnte. Das Quartett hatte die entscheidende Lücke gerissen. Auf den letzten 100 Metern schob sich Geiger an seinen Konkurrenten vorbei und hatte auch im Zielsprint die meisten Reserven.

Riiber bei Comeback auf Rang fünf

Mit Jarl Magnus Riiber war auch der Weltcup-Spitzenreiter erstmals seit Mitte Dezember wieder dabei. Der 25-jährige Kombi-Dominator hatte Anfang Januar an einer Parasiten-Infektion gelitten, wegen der er nicht trainieren konnte und den Weltcup im estnischen Otepää absagen musste. Der Wettkampf- und Trainingsrückstand war dem Norweger auf der Strecke aber kaum anzumerken. Als Fünfter kam er ins Ziel und nimmt nur 2,8 Punkte Rückstand ins Springen mit.

Renndirektor Ottesen: "Morgen hoffentlich ruhiger"

Die Zweiteilung des Programms war laut Renndirektor Lasse Ottesen alternativlos. "Es war heute schon sehr früh sehr viel Wind. Es hat auch etwas geschneit. Der Wind war den ganzen Tag zu stark" , erklärte Ottesen im ZDF: "Es gab nur eine kurze Pause, in dem wir das Training starten konnten. Aus Sicherheitsgründen und wegen der Fairness mussten wir das Training abbrechen und konnten auch keinen Wettkampf starten. Morgen ist es dann hoffentlich etwas ruhiger."

Lasse Ottesen

Am Sonntag soll nun 7.30 Uhr ein Trainingssprung stattfinden, ab 8.30 Uhr wird der Wettkampfsprung für den Samstag-Wettkampf gesprungen. Ab 10 Uhr müssen die Athleten dann wieder auf die Schanze und für den Gundersen-Wettkampf von Sonntag vom Bakken.

Weltcup in Klingenthal lange auf der Kippe

Die Veranstalter in Klingenthal haben nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen mit dem Wetter zu kämpfen. Ursprünglich war der Weltcup bereits für das vergangene Wochenende angesetzt. Akuter Schneemangel zwang die Organisatoren aber zunächst zur Absage.

Die FIS bot Klingenthal daraufhin an, für den ebenfalls wegen Schneemangels ausgefallenen Weltcup im französischen Chaux-Neuve einzuspringen. Bis Dienstag stand die Austragung aufgrund der unsicheren Wettervorhersage auf der Kippe.