NoKo-Weltcup in Klingenthal Deutsches Kombinierer-Trio jagt Österreicher Rehrl Stand: 22.01.2023 11:19 Uhr

Podestchancen für die deutschen Nordischen Kombinierer beim Heim-Weltcup in Klingenthal. Nach dem Gundersen-Spung liegt ein Trio in Reichweite zu den vorderen Plätzen.

Bei Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal können sich drei Deutsche nach dem Springen am Sonntagmorgen (22.01.2023) Podesthoffnungen machen. Julian Schmid, Manuel Faißt und Vinzenz Geiger gehen als Vierter, Fünfter und Siebter am Mittag ab 13 Uhr in die 10-Kilometer-Loipe.

Rehrl führt: "Weiß nicht, was abgeht"

Den besten Sprung zeigte der Österreicher Franz-Josef Rehrl, der auf 143,5 Meter flog und damit sogar Weltcup-Überflieger Jarl Magnus Riiber um 1,0 Punkt distanzierte. Riiber geht vier Sekunden hinter Rehrl in die Loipe. "Ich weiß nicht, was hier abgeht. Es ist verrückt. Es fühlt sich großartig an hier an dieser Schanze" , sagte Rehrl, der am Morgen im Massenstart-Wettkampf bereits Zweiter wurde. Zwischenzeitlich auf Rang drei liegt Rehrls Landsmann Johannes Lamparter (+ 24 Sekunden).

Schmid, Faißt und Geiger rnd eine Minute zurück

Julian Schmid (135,5 Meter), Manuael Faißt (134,0 Meter) und Vinzenz Geiger (130,5 Meter) folgen mit einem Abstand von 1:01 Minuten bis 1:23 Minuten auf Rehrl. Auch Johannes Rydzek kann sich noch Hoffnungen auf einen vorderen Platz machen. Mit einem Sprung auf 129,0 Metern wurde er Zehnter, er liegt 1:46 Minuten hinter der Spitze.

Weitere Deutsche jenseits der Top 20

Die anderen Deutschen sprangen jenseits der Top 20. Jakob Lange wurde 23. (+ 2:58 Minuten), Terence Weber 26. (+ 3:11 Minuten), Wendelin Thannheimer 29. (+ 3:24 Minuten), Fabian Rießle 33. (+ 3:39 Minuten).

Frenzel erneut mit schwachem Sprung

Auch Mehrfach-Weltmeister Eric Frenzel erwischte wie schon im Massenstart-Wettkampf erneut einen schlechten Sprung. Mit 117 Metern liegt er als 37. schon 3:44 Minuten hinter der Konkurrenz und wird mit den vorderen Plätzen nichts zu tun haben. Bereits am Morgen war Frenzel sehr enttäuscht: Nach Rang drei im 10-Kilometer-Langlauf am Samstag war der Sachse mit nur 119 Metern noch auf Rang 20 abgerutscht.