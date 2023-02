Nordische Kombination Würth und Nowak kämpfen um Heim-Podest in Schonach Stand: 11.02.2023 09:35 Uhr

Beim Heim-Weltcup in Schonach sind Deutschlands stärkste Nordische Kombiniererinnen nach dem Springen auf Podestkurs. In Front liegt die Alleinunterhalterin.

Männer wie Frauen treten an diesem Wochenende in der Nordischen Kombination in Schonach im Schwarzwald an. Die deutschen Frauen zeigten sich dabei zu Beginn am Samstagmorgen (11.02.2023) nach einer kurzen Wettkampfpause gleich wieder in starker Form: Svenja Würth wurde im Springen Zweite vor Jenny Nowak.

Die beiden starten damit direkt hinter der Noko-Weltcup-Dominatorin Gyda Westvold Hansen ins Rennen. Die Norwegerin, die auch die stärkste Läuferin im Feld ist, hat allerdings bereits 28 Sekunden Vorsprung auf Würth. Ab 12.45 Uhr (im Sportschau-Liveticker) treten die Frauen dann zum 5-Kilometer-Lauf an.

Würth liegt die Schanze in Schonach

Gerade Würth hatte sich auch schon in den Trainingssprüngen auf der Normalschanze im Schwarzwald stark in Form gezeigt. Sie sprang zur Mitte der Konkurrenz auf 97 Meter hinunter und legte damit gleich einmal 17 Sekunden zwischen sich und Nowak.

Deutschlands in diesem Winter bislang erfolgreichste Kombiniererin Nathalie Armbruster, hatte dagegen damit etwas zu kämpfen. Sie wird als Siebte in den Langlauf gehen (42 Sekunden zurück). Direkt hinter ihr war dann Westvold Hansen dran: Sie landete bei von den anderen Athletinnen unerreichten 101,5 Metern - und sicherte sich damit die Halbzeit-Führung.