Nordische Kombination Kombiniererinnen in Oslo mit durchwachsenem Springen Stand: 09.03.2023 19:25 Uhr

Die deutschen Kombiniererinnen haben beim Weltcup in Oslo einen durchwachsenen Start in den Wettkampf erwischt. Nach dem Springen sind die Rückstände auf die Führenden groß.

Die frühere Spezialspringerin Svenja Würth kam mit einem Sprung auf 93 Meter auf Platz sechs und ist damit die beste Deutsche, knapp vor Jenny Nowak, die mit 93,5 Meter Siebte wurde. Die beiden gehen am Freitag mit einem Rückstand von 1:29 Minuten auf die Führende in die Loipe. Die heißt wieder einmal Gyda Westvold Hansen.

Die Norwegerin führt mit 1:01 Minuten Vorsprung vor Anju Nakamura aus Japan. Die Ränge drei und vier gingen an Annika Sieff (Italien) und Haruka Kasai (Japan). Über einen sehr guten fünften Platz durfte sich die laufstarke Ida Marie Hagen freuen.

Armbruster schon weit zurück

Für den DSV lief der Sprungdurchgang nicht so gut. Die besten Chancen, noch in die Top 5 zu laufen, dürfte Nowak haben. Mit Magdalena Burger, Maria Gerboth und der zuletzt so formstarken Nathalie Armbruster konnten sich drei Athletinnen zwischen den Rängen 13 und 15 positionieren. Für Armbruster, die mit 2:04 Minuten Rückstand in den Langlauf gehen wird, ist das eine eher enttäuschende Ausgangsposition. Cindy Haasch wird als 20. in die Loipe gehen.