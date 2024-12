Nordische Kombination Ramsau DSV-Frauen legen mit starken Sprüngen vor Stand: 21.12.2024 09:38 Uhr

Deutschlands Kombiniererinnen könnte ein Sahnetag bevorstehen. Cindy Haasch, Nathalie Armbruster und Maria Gerboth starten mit Podestchancen in den Langlauf.

Mit Rang vier zum Auftakt am Freitag startete Nathalie Armbruster gut in die Wettbewerbe der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau am Dachstein. Am Samstag soll der Gesamtweltcup-Dritten nun erneut eine Top-Platzierung gelingen.

Die Basis dafür legte Armbruster am Samstagmorgen (21.12.2024) im Springen des Individual Compact Wettbewerbs, der sich in ein Springen und einen fünf Kilometer langen Langlauf aufteilt.

Weltcup-Dominatorin Hagen auf dem Weg zum nächsten Sieg?

Mit insgesamt 127,8 Punkten wurde sie Vierte hinter der Japanerin Haruka Kasai und der Gesamt-Führenden Ida Marie Hagen aus Norwegen und ihrer DSV-Teamkollegin Cindy Haasch. Kasai startet mit sechs Sekunden Vorsprung auf Hagen, zwölf Sekunden auf Haasch und 17 Sekunden auf Armbruster in die Loipe.

Hagen, die sowohl im Springen als auch im Laufen absolute Weltklasse ist (so wie ihr Landsmann Jarl Magnus Riiber bei den Männern), könnte also den nächsten Sieg feiern. Sie hat bereits alle drei Wettbewerbe dieses Winters gewonnen.

Alle DSV-Frauen unter den Top zwölf im Springen

Aber gerade Haasch, Armbruster und die Fünfte Maria Gerboth gehen ebenfalls mit sehr guten Podestchancen in die Entscheidung um 15.30 Uhr. Auch die weiteren Kombiniererinnen im deutschen Team können zufrieden sein mit dem ersten Teil ihres Arbeitstages: Alle haben es unter die Top zwölf geschafft.